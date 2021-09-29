بالتنسيق مع قطر.. واشنطن تفرض عقوبات على شبكة مالية لـ«حزب الله»

راية حزب الله اللبناني. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات على شبكة مالية تابعة لـ«حزب الله» اللبناني.



وقال موقع وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة حددت من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، وبإجراءات منسقة مع حكومة دولة قطر، شبكة مالية رئيسية تابعة لـ«حزب الله» اللبناني مقرها في شبه الجزيرة العربية، بحسب «رويترز».

إساءة استخدام النظام المالي الدولي

وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أندريا جاكي، أن «حزب الله» «يسعى إلى إساءة استخدام النظام المالي الدولي من خلال تطوير شبكات عالمية من الممولين لملء خزائنه ودعم نشاطه الإرهابي». وأضافت أن «الطبيعة العابرة للحدود لشبكة حزب الله المالية تؤكد أهمية تعاوننا المستمر مع الشركاء الدوليين، مثل حكومة قطر، لحماية الولايات المتحدة والأنظمة المالية الدولية من الانتهاكات الإرهابية».

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وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن قطر أضافت كيانًا «إرهابيًّا» وسبعة أشخاص إلى قائمة العقوبات الوطنية. وأضافت أن القرار صدر عن النائب العام في ضوء التعاون مع الولايات المتحدة.

تنسيق مع قطر

ولم يذكر القرار مزيد التفاصيل عن الكيان أو الأشخاص الذين أُضيفوا للقائمة. واتخذت الولايات المتحدة وقطر تحركًا منسقًا يوم الأربعاء لاستهداف شبكة مالية لجماعة «حزب الله» في شبه الجزيرة العربية، حسبما ورد في بيان لوزارة الخزانة الأميركية الأربعاء.

وصنفت الولايات المتحدة «حزب الله» كمنظمة إرهابية أجنبية في 8 أكتوبر 1997 وكمنظمة إرهابية عالمية خاصة في 31 أكتوبر 2001، وصنف مجلس التعاون الخليجي «حزب الله» كمنظمة إرهابية في 2 مارس 2016.