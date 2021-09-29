ولي العهد السعودي يناقش مع مستشار الأمن القومي الأميركي الأزمة اليمنية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 سبتمبر 2021, 08:41 مساء
صورة مركبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (يمين)، مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان. (الإنترنت))

ناقش ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، الوضع في اليمن، إضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية الأخرى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» الأربعاء، أن ولي العهد أكد خلال اللقاء على «مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية، التي تتضمن وقف إطلاق نار شاملًا تحت مراقبة الأمم المتحدة، ودعم مقترح الأمم المتحدة بشأن السماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة».

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كما استعرض الجانبان أهداف المبادرة السعودية التي تتضمن «فتح مطار صنعاء الدولي للرحلات من وإلى محطات مختارة، إضافة إلى الرحلات الإغاثية الحالية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية بناء على المرجعيات الثلاث برعاية الأمم المتحدة».

وأضافت الوكالة الرسمية أن مستشار الأمن القومي الأميركي أكد بدوره أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتزام الولايات المتحدة التام بدعم دفاع المملكة عن أراضيها ضد كافة التهديدات بما في ذلك الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

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