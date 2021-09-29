وزير الخارجية الإسرائيلي يصل البحرين الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 سبتمبر 2021, 06:20 مساء
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في موسكو. (أ ف ب)

يقوم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الخميس، بأول زيارة رسمية إلى مملكة البحرين بعد اتفاق تطبيع العلاقات الذي أُبرم العام الماضي برعاية أميركية، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية. 

وقال بيان الخارجية إن لابيد سيفتتح خلال الزيارة السفارة الإسرائيلية في المنامة. كما «من المتوقع توقيع عدد من الاتفاقات الثنائية» بين البلدين. وأكد البيان أن «هذه أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي إلى البحرين»، وفق «فرانس برس». 

 اتفاقات تطبيع العلاقات 
ووقعت كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين منتصف سبتمبر العام الماضي اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في حفل رسمي استضافته حديقة البيت الأبيض. 

وتوسعت بعدها دائرة اتفاقات التطبيع لتشمل المغرب والسودان. ودان الفلسطينيون هذه الاتفاقات التي رأوا فيها خرقًا للإجماع العربي الذي جعل من حل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني شرطًا لأي اتفاق سلام مع الدولة العبرية.

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وتوسعت العلاقات بين إسرائيل وشركائها الجدد من الخليجيين منذ توقيع الاتفاقات لتشمل تبادل الرحلات الجوية المباشرة وصفقات اقتصادية وغيرهما.  وينظر إلى لابيد على أنه مهندس الائتلاف الحكومي الذي أطاح برئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو الذي أبرم هذه الاتفاقات.  ومنذ أن نُصّب وزيرًا للخارجية في يونيو الماضي زار لابيد كلًا من الإمارات والمغرب.

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