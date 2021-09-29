بوتين وإردوغان يجريان محادثات حول سورية ومبيعات الأنظمة الدفاعية

لقاء يجمع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (يسار) والرئيس الروسي بوتين. (الإنترنت)

بدأ الرئيسان الروسي والتركي، الأربعاء، محادثات تتناول الحد من تجدد العنف في شمال غرب سورية وإمكانية التوسع في مبيعات النظم الدفاعية الروسية لأنقرة رغم الاعتراضات الأميركية.

وتجري المحادثات في منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود وقال الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين أنهى فترة العزل الذاتي بسبب احتمال الإصابة بفيروس كورونا بالاجتماع مع الرئيس رجب طيب إردوغان، وفق «رويترز».

وقف إطلاق النار في سورية

وقال مسؤولون أتراك قبل الاجتماع، إن إردوغان سيطالب بوتين بعودة العمل بوقف إطلاق النار المتفق عليه العام الماضي لإنهاء هجوم تشنه روسيا وسورية على مقاتلين تدعمهم تركيا في محافظة إدلب السورية.

وقال إردوغان لبوتين في بداية المحادثات: «الخطوات التي نخطوها معا فيما يتعلق بسورية لها أهمية كبيرة. والسلام هناك يتوقف على العلاقات التركية - الروسية». وأشار بوتين إشارة عابرة إلى سورية في تعليقاته الافتتاحية قائلًا إنها من المجالات التي حقق فيها التعاون بين البلدين قدرًا كبيرًا من النجاح.

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وأضاف الرئيس الروسي أن المفاوضات مع تركيا صعبة أحيانًا لكنّ البلدين تعلما كيفية التوصل إلى حلول وسط مفيدة للطرفين. ويتضمن جدول الأعمال إمكانية شراء تركيا المزيد من بطاريات الدفاع الصاروخي الروسية «إس-400» وهو ما تعارضه واشنطن بشدة.

وفيما يبدو أنها إشارة إلى الأميركيين، قال إردوغان لبوتين إنه يريد بحث المزيد من التعاون الدفاعي بغض النظر عن الاعتراضات الأميركية.

تقوية العلاقات التركية - الروسية

وقال إردوغان لبوتين: «في الجمعية العامة للأمم المتحدة وجه لنا الأشخاص المعتادون أسئلة عن قضايا معينة بالتحديد بالطبع». وأضاف «قدمنا لهم الرد اللازم على أي حال. وليس من الممكن بالنسبة لنا أن نتراجع عن الخطوات التي أخذناها. وأنا أؤمن بصفة خاصة أن من الأهمية الكبرى بالنسبة لنا أن نستمر بتقوية العلاقات التركية - الروسية كل يوم».

وكانت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي قد اشترت بطاريات الدفاع الصاروخي الروسية «إس-400» في 2019، الأمر الذي أدى إلى فرض عقوبات أميركية على صناعاتها الدفاعية وتحذيرات من واشنطن بإجراءات أخرى إذا اشترت المزيد من العتاد الروسي.

وفي الأسبوع الماضي، أشار إردوغان إلى أن تركيا لا تزال تنوي شراء دفعة ثانية من بطاريات «إس-400» وقال إنه لا يوجد بلد يمكن أن يملي على أنقرة تصرفاتها.