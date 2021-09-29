مقتل 24 سجيناً في مواجهات مسلحة داخل سجن في الإكوادور

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 سبتمبر 2021, 01:05 صباحا
مروحية عسكرية تحلق فوق سجن في لاتاكونغا في الإكوادور. 22 يوليو 2021.(أ ف ب)

قتل 24 سجيناً على الأقل وأصيب أكثر من 40 آخرين بجروح في مواجهات بالأسلحة النارية دارت بين سجناء داخل سجن في ولاية غواياس في جنوب غرب الإكوادور، كما أعلنت السلطات.

وفي تغريدة على «تويتر» نقلت حكومة الولاية الساحلية عن المسؤول في الشرطة المحلية الجنرال فاوستو بوينانو قوله إن المواجهات بين السجناء أوقعت «24 قتيلاً و42 جريحاً»، وفق وكالة «فرانس برس».

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وفي فبراير، أسفرت مواجهات بين عصابات من أجل السيطرة على السجون الرئيسية في البلاد عن مقتل 79 سجينًا في يوم واحد، تضم الإكوادور حوالي ستين سجنا تتسع لـ29 ألف شخص. لكن عدد المساجين فيها يبلغ 38 ألف سجين، بما يتخطى طاقتها الاستيعابية بنسبة ثلاثين في المئة، ويتولى 1500 حارس مراقبة السجون بينما يُفترض وجود أربعة آلاف عنصر لتأمين سيطرة فعالة عليها.

ومنذ بدء تفشي وباء «كوفيد-19»، لجأت الإكوادور الى عقوبات بديلة على الجرائم البسيطة لتقليل عدد السجناء، ما أدى إلى تخفيض نسبة الاكتظاظ من 42 إلى 30%، وأحصت أمانة المظالم «103 عمليات قتل» في سجون البلاد خلال العام 2020.

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