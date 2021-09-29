كوريا الشمالية تقول إنها اختبرت بنجاح صاروخاً فرط صوتي

جهاز تلفزيون في محطة قطارات كورية شمالية يعرض التجارب الصاروخية، (أرشيفية: ا ف ب)

أعلنت كوريا الشمالية، الأربعاء، أنها اختبرت بنجاح الثلاثاء صاروخاً انزلاقياً فرط صوتي، في ما يمكن أن يشكل أحدث تقدم للدولة المسلحة نووياً على صعيد تكنولوجيا الأسلحة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن التجربة التي أجريت الثلاثاء «أثبتت أن كل المواصفات الفنية استوفت متطلبات التصميم»، مشددة على أن نجاح إطلاق هذا الصاروخ «ذو أهمية استراتيجية كبيرة»، لأن كوريا الشمالية تسعى لزيادة قدراتها الدفاعية «ألف ضعف».

- واشنطن «تدين» تجربة كوريا الشمالية الصاروخية

وأمس الثلاثاء، دانت الولايات المتّحدة التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية، مطالبة في الوقت نفسه بيونغ يانغ بالانخراط في حوار، مؤكّدة أنّ هذه التجربة الصاروخية «تشكّل انتهاكا للقرارات العديدة التي أصدرها مجلس الأمن الدولي، وتهديدا لجيران جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية وللمجتمع الدولي».