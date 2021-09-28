أميركي يروج للعملة المشفرة يقر بالذنب في الدعاية لكوريا الشمالية

قطعة مقلدة لعملة «الإثيريوم» المشفرة في دورتموند بغرب ألمانيا.(أ ف ب)

أقر أميركي يروج للعملة المشفرة وقرصان إلكتروني سابق بالذنب في الدعاية لكوريا الشمالية واستخدام العملة الافتراضية لتجنب قيود دولية، حسبما أعلنت محكمة في نيويورك الإثنين، وأطلق فيرجيل غريفيث ومقره في سنغافورة، مشاريع في 2018 لتقديم خدمات لأفراد في كوريا الشمالية، عن طريق تطوير وتمويل هيكليات للعملة المشفرة ومنها تعدين هذه العملة، وفق محكمة المنطقة الجنوبية لنيويورك، وسيعلن الحكم في يناير 2022، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وغريفيث الذي يواجه عقوبة بالسجن 20 عامًا، عمل مع آخرين لتوفير خدمات العملة المشفرة ومساعدة كوريا الشمالية في الالتفاف على العقوبات، كما جاء في قرار المحكمة، واعتُقل في مطار لوس أنجليس الدولي في نوفمبر 2019، وحضر غريفيث (38 عامًا) مؤتمرًا حول تقنية سلسلة الكتل (البلوكتشين) والعملات الرقمية في بيونغ يانغ في أبريل 2019 ذلك العام؛ حيث تحدث عن استخدام التقنيتين لـ«التهرب من العقوبات»، وفق وزارة العدل الأميركية، وبقيامه بذلك انتهك الحظر الذي تفرضه وزارة الخزانة الأميركية على خدمات «تصدير أي سلع أو تكنولوجيا» إلى كوريا الشمالية، ردًا على برنامج بيونغ يانغ للأسلحة النووية.

بعد المؤتمر: «بدأ غريفيث في وضع خطط لتسهيل تبادل العملات المشفرة بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) وكوريا الجنوبية، رغم معرفته بأن المساعدة في تلك التعاملات من شأنه انتهاك العقوبات»، وأكدت الوزارة أنه أعلن عن خطط للتخلي عن المواطنة الأميركية أملًا في «شراء» مواطنة في بلد آخر.

وصفت مجلة «نيويورك تايمز» غريفيث قبل 11 عامًا بأنه «قرصان»، علمًا بأنه حاصل على الدكتوراه في علم الأعصاب النظري من جامعة كاليفورنيا للتكنولوجيا، قبل أربع سنوات انضم إلى شركة «إيثيريوم» ومقرها سنغافورة، والتي تقوم بتطوير منصة عالمية قائمة على البلوكتشين للاستخدامات التجارية والمالية، والترويج لعملتها الرقمية التي تحمل الاسم نفسه.