أميركي يروج للعملة المشفرة يقر بالذنب في الدعاية لكوريا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021, 07:07 مساء
قطعة مقلدة لعملة «الإثيريوم» المشفرة في دورتموند بغرب ألمانيا.(أ ف ب)

أقر أميركي يروج للعملة المشفرة وقرصان إلكتروني سابق بالذنب في الدعاية لكوريا الشمالية واستخدام العملة الافتراضية لتجنب قيود دولية، حسبما أعلنت محكمة في نيويورك الإثنين، وأطلق فيرجيل غريفيث ومقره في سنغافورة، مشاريع في 2018 لتقديم خدمات لأفراد في كوريا الشمالية، عن طريق تطوير وتمويل هيكليات للعملة المشفرة ومنها تعدين هذه العملة، وفق محكمة المنطقة الجنوبية لنيويورك، وسيعلن الحكم في يناير 2022، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وغريفيث الذي يواجه عقوبة بالسجن 20 عامًا، عمل مع آخرين لتوفير خدمات العملة المشفرة ومساعدة كوريا الشمالية في الالتفاف على العقوبات، كما جاء في قرار المحكمة، واعتُقل في مطار لوس أنجليس الدولي في نوفمبر 2019، وحضر غريفيث (38 عامًا) مؤتمرًا حول تقنية سلسلة الكتل (البلوكتشين) والعملات الرقمية في بيونغ يانغ في أبريل 2019 ذلك العام؛ حيث تحدث عن استخدام التقنيتين لـ«التهرب من العقوبات»، وفق وزارة العدل الأميركية، وبقيامه بذلك انتهك الحظر الذي تفرضه وزارة الخزانة الأميركية على خدمات «تصدير أي سلع أو تكنولوجيا» إلى كوريا الشمالية، ردًا على برنامج بيونغ يانغ للأسلحة النووية.

بعد المؤتمر: «بدأ غريفيث في وضع خطط لتسهيل تبادل العملات المشفرة بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) وكوريا الجنوبية، رغم معرفته بأن المساعدة في تلك التعاملات من شأنه انتهاك العقوبات»، وأكدت الوزارة أنه أعلن عن خطط للتخلي عن المواطنة الأميركية أملًا في «شراء» مواطنة في بلد آخر.

وصفت مجلة «نيويورك تايمز» غريفيث قبل 11 عامًا بأنه «قرصان»، علمًا بأنه حاصل على الدكتوراه في علم الأعصاب النظري من جامعة كاليفورنيا للتكنولوجيا، قبل أربع سنوات انضم إلى شركة «إيثيريوم» ومقرها سنغافورة، والتي تقوم بتطوير منصة عالمية قائمة على البلوكتشين للاستخدامات التجارية والمالية، والترويج لعملتها الرقمية التي تحمل الاسم نفسه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور.. وزير الرياضة يتسلم مسودة قانون الرياضة
رياضة محلية
«فورد» الأميركية تسرع انتقالها إلى السيارات الكهربائية عبر استثمار «تاريخي»
اقتصاد
عثمان الجرندي: هذه هي أهداف الرئيس قيس سعيد من التدابير الاستثنائية
عربى
باريس سان جيرمان بزعامة ميسي يستضيف مانشستر سيتي في قمة ثأرية
رياضة عالمية
لأسباب تسويقية.. سانوفي توقف العمل على لقاح مضاد لـ«كوفيد-19» بتقنية «إم آر إن ...
دولى
ماكرون: على الأوروبيين «التخلي عن السذاجة» حيال واشنطن و«فرض احترامهم»
دولى
بطل «مارفل» الآسيوي يواصل صدارته لشباك التذاكر الأميركية
ثقافة وفن
خام برنت يحقق أعلى سعر منذ 3 سنوات
اقتصاد
بعثة المنتخب الوطني تصل أنطاليا التركية
رياضة محلية
الولايات المتحدة تختبر صاروخا أسرع من الصوت 5 مرات
دولى
كشف موقف ميسي من المشاركة في موقعة «مانشستر سيتي» المرتقبة
رياضة عالمية
الحكومة تلغي عقدا مع شركة عالمية بشأن تصميم ميناء سرت التجاري
ليبيا
قبل مواجهة ليبيا.. استبعاد نجم «الزمالك» من معسكر المنتخب المصري
رياضة محلية
العاهل الأردني وزوجته يدخلان الحجر المنزلي بعد إصابة ولي العهد بـ«كورونا»
دولى
أفغانستان: سيدة أعمال أفغانية تواجه «طالبان» بسلاح الزعفران
دولى
«الشراء بدافع الذعر» يفاقم أزمة الوقود في بريطانيا
اقتصاد
رسميا.. يوفنتوس يعلن موعد عودة ديبالا وموراتا
رياضة عالمية
انطلاق أسبوع الموضة في باريس
أناقة وجمال
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«قطار الكونغرس السري».. وسيلة النقل المفضلة للرؤساء والمشاهير