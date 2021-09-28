مصر.. إتاحة التطعيم الفوري ضد «كوفيد-19» وسط الموجة الرابعة للجائحة

رجل مسن يتلقى لقاحا ضد كورونا في إحدى المستشفيات المصرية. (الإنترنت)

أتاحت مصر في الوقت الراهن التطعيم بلقاحات الوقاية من «كوفيد-19» بشكل فوري في مراكز الشباب بأنحاء البلاد دون تسجيل مسبق عبر الإنترنت، في خطوة تستهدف تشجيع الناس على التطعيم وتخفيف الضغط على المستشفيات والوحدات الصحية وسط الموجة الرابعة للجائحة.

وقالت وزارة الصحة إن قرابة 270 من مراكز الشباب تفتح أبوابها الآن أمام المواطنين للحصول على اللقاحات، وهو ما يرفع عدد أماكن التطعيم في أنحاء البلاد إلى 1100 موقع، بحسب «رويترز».

حملة «معا نطمئن»

يأتي هذا التحرك في إطار حملة «معا نطمئن» التي أطلقتها وزارة الصحة منتصف سبتمبر الجاري والتي تتيح للمواطنين التسجيل وتلقي اللقاحات على الفور بعد شكاوى من وجود فارق زمني كبير بين الخطوتين.

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وأعلنت مصر في أغسطس، أنها تعتزم تطعيم 4.5 مليون شخص من الموظفين بالدولة ضد «كوفيد-19» في غضون شهرين.

«فايزر ومودرنا»

وبموجب هذا البرنامج، سيتم تطعيم جميع العاملين في التعليم قبل الجامعي وموظفي الجامعات وطلاب الجامعات، وهم يزيد مجموعهم على خمسة ملايين شخص، قبل بداية العام الدراسي الجديد في أكتوبر. وقالت وزارة الصحة إن مراكز الشباب بدأت يوم الإثنين في استقبال طلاب الجامعات الساعين للحصول على التطعيم.

وقالت الممرضة هدى عرفة، في مركز شباب روض الفرج، «التطعيم في مراكز الشباب على العموم في أي منطقة بيبقى أسهل وأحسن للمواطن، لأن العدد بيبقى أقل وفي نفس الوقت مبيبقاش بقه داخل مستشفى وخايف وقلقان لا، داخل مركز شباب عادي جدا وبياخد تطعيمه زيه زي اللي في الصحة بالضبط أو زي اللي في المراكز الصحية بالضبط».

وتسلمت مصر لقاحات «أسترازينيكا وسينوفارم وسينوفاك وسبوتنيك وجونسون آند جونسون»، ومن المتوقع أن تتسلم لقاحات من «فايزر وموديرنا».