مذكرة احتجاج أردنية ضد استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الحرم القدسي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021, 04:48 مساء
القوات الإسرائيلية تهاجم المصلين والمحتجين الفلسطينيين في المسجد الأقصى (أرشيفية: الإنترنت)

دانت وزارة الخارجية الأردنية استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبوالفول، إن الوزارة وجَّهت، الثلاثاء، مذكرة احتجاج رسمية طالبت فيها «إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، واحترام حرمة المسجد، وسلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية»، بحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

مكان عبادة خالص للمسلمين 
وأضاف أن هذه «الانتهاكات مرفوضة ومدانة، وتمثل استفزازًا لمشاعر المسلمين، ولالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي».

وشدَّد أبوالفول، على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول والخروج منه.

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وتسمح شرطة الاحتلال الإسرائيلية للمستوطنين المتطرفين بدخول الحرم القدسي الشريف، تحت حمايتها، وبأعداد كبيرة في فترة الأعياد اليهودية خلال شهر. كما تسمح لهم بالقيام بأعمال استفزازية مرفوضة ومدانة، فضلًا عن الاستمرار في إعاقة عمل موظفي إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، بحسب الوكالة نفسها.

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