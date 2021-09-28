روسيا: توجيه تهما جديدة بـ«التطرف» للمعارض أليكسي نافالني

جرى توجيه تهم جديدة بـ «التطرف» إلى المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني وعدد من معاونيه المقربين، ويعاقب عليها بالسجن لسنوات طويلة، وفق ما أعلن محققون الثلاثاء، وذلك بعد شهور من قمع حركته، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأورد بيان صادر عن لجنة التحقيق، المسؤولة عن أبرز التحقيقات الجنائية في روسيا، أن نافالني ومعاونيه متهمون بـ«تأسيس وقيادة منظمة متطرفة» رفعت بشكل خاص في الفترة من 2014 إلى 2021 شعار «تغيير السلطة عبر العنف»، وجرى حظر منظمات نافالني بعد تصنيفها منظمات «متطرفة» في يونيو الماضي، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 19 سبتمبر الجاري.