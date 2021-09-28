بريطانيا: أزمة الوقود تتفاقم والحكومة تستعين بالجيش

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021, 02:36 مساء
طابور سيارات أمام محطة وقود في كامبرلي قرب لندن. 26 سبتمبر 2021. (أ ف ب)

تفاقمت أزمة نقص الوقود في المملكة المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع وسط «شراء بدافع الذعر» من سائقي السيارات القلقين لدرجة أنّ الحكومة أعلنت أنّها طلبت من الجيش الاستعداد للقيام بعمليات التوصيل إذا لزم الأمر، وفقا لوكالة «فرانس برس». 

وقالت وزارة الطاقة في بيان إنّ «عددا محدودا من سائقي الصهاريج العسكرية سيتمّ وضعهم في حالة تأهّب ونشرهم إذا لزم الأمر لتحقيق مزيد الاستقرار في سلسلة توريد الوقود»، ورغم دعوة الحكومة السكّان إلى عدم الهلع، فقد تهافتوا على محطات الوقود، فيما أشارت بعض الشركات إلى أنها تواجه صعوبات في التوصيل تؤثر على إمدادات المواد الغذائية في متاجر السوبرماركت، جراء تداعيات كوفيد وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

نفاد الوقود من نصف المحطات
وفي محطة في ليتون، أحد أحياء شرق لندن، اصطفت 50 سيارة فيما أمضى بعض المستهلكين قسما من الليل في انتظار التزود بالوقود، وفقا لمصور من وكالة «فرانس برس»، وفي كل أنحاء البلاد، تزايدت لافتات «لا وقود» أو المضخات المغطاة بلافتة تقول «خارج الخدمة»، بما في ذلك نحو 30% من محطات بريتيش بتروليوم «بي بي» العملاقة التي تأثرت بهذه الأزمة، ووفق «رابطة تجار البترول» فقد نفد الوقود من حوالي نصف المحطّات البالغ عددها 8000 في المملكة المتحدة، الأحد.

وتشعر اتحادات العاملين في المجال الطبي بالقلق، على غرار «إيفري دكتور» التي تقول إنها تتلقى معلومات من العديد من أعضائها تفيد بأنهم «أمضوا عطلة نهاية الأسبوع في محاولة العثور على وقود دون نتيجة». 

ويذكّر الوضع بحقبة السبعينيات حين تسبّبت أزمة طاقة بتقنين الوقود وتقليص أسبوع العمل إلى ثلاثة أيام. وقبل عقدين، أدت احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الوقود إلى إغلاق المصافي وشل النشاط في البلاد لأسابيع.

وتحت الضغط، قررت الحكومة، السبت، تعديل سياسة الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومنح ما يصل إلى 10500 تأشيرة عمل موقتة، من أكتوبر إلى ديسمبر للتعويض عن النقص الحادّ في عدد سائقي الشاحنات وكذلك الموظفين في القطاعات الرئيسية للاقتصاد البريطاني، مثل تربية الدواجن، كذلك، أعفت الحكومة قطاع موزعي الوقود موقتا من قوانين المنافسة حتى يتمكنوا من إعطاء الأولوية للتسليم إلى المناطق الأكثر حاجة إليه.

وحدّ رئيس «رابطة تجار البترول» براين مادرسن من تأثير الاستعانة بالجيش لأن نقل الوقود، الشديد الاشتعال، يتطلب سائقين «متخصصين جدا» مع إجراءات محددة، وفيما يتعلق باحتمال عودة السائقين الأوروبيين الذين رجعوا إلى بلدانهم بسبب الوباء وبريكست، قال إن هناك أيضا نقصا في عدد السائقين في أوروبا القارية، مشيرا  إلى مشكلة رخص قيادة المركبات الثقيلة التي لا يمكن إصدارها أثناء الحجر الصحّي، موضحا أنّ «هناك 40 ألف طلب معلّق للحصول على تراخيص قيادة مركبات ثقيلة من قبل البريطانيين».

ورغم أن مجموعة بريتيش بتروليوم رحبت بقرار الحكومة منح عدد إضافي من التأشيرات الموقتة لسائقي الشاحنات، حذرت من أن «القطاع سيحتاج إلى وقت لتعزيز عمليات التسليم وتجديد المخزونات في مواقع البيع» وتصرّ الحكومة على أنه لا يوجد نقص في الوقود في البلاد، بل ان الأزمة ناجمة عن تهافت المستهلكين القلقين على شرائه، متسائلة عن التصريحات المثيرة للقلق التي أطلقها اتحاد شركات النقل البري والتي زرعت بذور الذعر لديهم.

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