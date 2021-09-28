ماكرون: اليونان ستشتري 3 فرقاطات من فرنسا في إطار تحالف دفاعي جديد

ماكرون مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في الاليزيه. 28 سبتمبر 2021.(أ ف ب)

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن اليونان ستشتري ثلاث فرقاطات من فرنسا، في إطار «شراكة استراتيجية» أكثر عمقا بين البلدين للدفاع عن مصالحهما المشتركة في البحر المتوسط، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ويمثّل هذا الاتفاق «خطوة أولى جريئة نحو استقلالية استراتيجية أوروبية» حسبما أكد ماكرون خلال مراسم التوقيع مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في قصر الإليزيه، واعتبر قرار أثينا شراء السفن وهي من طراز بيلارا «مؤشر ثقة» في صناعة الدفاع الفرنسية في وجه منافسة وخصوصا من مجموعة لوكهيد مارتن الأميركية، وفق تقارير صحافية.

ماكرون: أوروبا بحاجة إلى التطوير

ويوجه الاتفاق كذلك رسالة من باريس بعد خسارتها عقدا بمليارات اليورو مع أستراليا لتزويدها بغواصات، بعد أن أعلنت كانبيرا أنها ستوقع عقدا مع الولايات المتحدة لشراء غواصات تعمل بالدفع النووي، يؤكد ماكرون باستمرار أن أوروبا تحتاج إلى تطوير قدراتها الدفاعية الخاصة بها، والتقليل من الاعتماد على الولايات المتحدة.

من جهته، قال ميتسوتاكيس إنه «يوم تاريخي لليونان وفرنسا. قررنا تحديث تعاوننا الدفاعي الثنائي»، مضيفًا أن الاتفاق يتضمن «دعما مشتركا» و«تحركا مشتركا على كل المستويات»، دون الكشف عن أي تفاصيل مالية متعلقة بالعقد.

وأكد ميتسوتاكيس أن الاتفاق الفرنسي لن يؤثر على اتفاقية للتعاون الدفاعي تُناقش بين اليونان والولايات المتحدة، رغم التوترات بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن والناجمة عن أزمة الغواصات الاسترالية، وقال إن الاتفاقية «غير عدائية» للعلاقات اليونانية الأميركية، لافتا إلى «وقوف فرنسا إلى جانبنا خلال فترات صعبة في صيف 2020»، في إشارة إلى تحدي تركيا للحقوق اليونانية السيادية في بحر إيجه.

وتعهد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أيضا بألا يؤثر الاتفاق الأميركي الأسترالي على استراتيجية فرنسا في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وحيث لا تخفي الصين رغبتها في ممارسة نفوذ عسكري كبير، وقال ماكرون: «لدينا مليون مواطن يعيشون في هذه المنطقة، وأكثر من ثمانية آلاف جندي ينتشرون هناك» في إشارة إلى التواجد الفرنسي في العديد من مناطق ما وراء البحار.

وأضاف أنه «على الأوروبيين التوقف عن السذاجة»، فيما يتعلق بالتنافسات الجيوسياسية، مؤكدا في الوقت نفسه أن السفير الفرنسي لدى واشنطن، والذي استدعي في أعقاب أزمة الغواصات، سيعود إلى مقره الأربعاء.