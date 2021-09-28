ماكرون: على الأوروبيين «التخلي عن السذاجة» حيال واشنطن و«فرض احترامهم»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (أ ف ب)

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إنه «على الأوروبيين التخلي عن السذاجة واستخلاص العبر» من الخيارات الاستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة التي تتركز على خصومتها مع الصين.

وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني، تعليقا على فسخ أستراليا عقدا لشراء غواصات فرنسية لصالح الولايات المتحدة، «حين نكون تحت تأثير ضغوط قوى كبرى تشتد أحيانا، فإن إبداء ردّ فعل أو الإثبات بأن لدينا نحن أيضا القوة والقدرة على الدفاع عن أنفسنا، لا يعني الانقياد إلى التصعيد، بل هو ببساطة فرض احترامنا»، وفق وكالة فرانس برس.