روسيا تسجّل حصيلة يومية قياسية لوفيات «كوفيد»

سجّلت روسيا الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات يومية جرّاء كوفيد، بلغت 852 حالة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
ويرفع الرقم الجديد العدد الإجمالي للوفيات، في روسيا جرّاء كوفيد إلى 205,531، في حصيلة هي الأعلى على مستوى أوروبا، وفق وكالة فرانس برس.
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