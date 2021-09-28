كوريا الشمالية تؤكد بالأمم المتحدة «حقها المشروع» في اختبار أسلحة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021, 01:25 صباحا
صاروخ باليستي اختبرته كوريا الشمالية من قبل, (أرشيفية : الإنترنت)

أكد سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونغ، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الإثنين «الحق المشروع» لبلاده في اختبار أسلحة و«تعزيز قدراتها الدفاعية».

وقال سونغ، في الخطاب الذي ألقاه بعيد دقائق من إعلان سيول أنّ بيونغ يانغ أطلقت مقذوفاً غير محدد باتجاه البحر إنه «لا يمكن لأحد أن ينكر حقنا في الدفاع المشروع عن النفس»، مطالباً الولايات المتحدة بأن تكف عن «سياستها العدائية» تجاه كوريا الشمالية.

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وفي 15 سبتمبر الجاري، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين باتجاه البحر، وفقا للجيش الكوري الجنوبي، وقتما كان وزير الخارجية الصيني يجري زيارة لسيول، بعد أيام من إعلان بيونغ يانغ أنها اختبرت بنجاح صواريخ كروز بعيدة المدى الجديدة.

في نهاية أغسطس قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن ثمة «مؤشرات» إلى أن كوريا الشمالية قد تكون أعادت تشغيل مفاعل ينتج البلوتونيوم في مجمع يونغبيون النووي. وأعربت الوكالة عن قلقها من ذلك.

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