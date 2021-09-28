سول: كوريا الشمالية أطلقت «مقذوفا غير محدد» باتجاه البحر

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت باتجاه البحر قبالة سواحلها الشرقية «مقذوفاً غير محدّد»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ولم تدلِ رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي بأيّ معلومات إضافية في الحال.

- تجربة صاروخية جديدة في كوريا الشمالية تثير قلق واشنطن

- عرض عسكري في ذكرى تأسيس كوريا الشمالية

وفي 15 سبتمبر الجاري، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين باتجاه البحر، وفقا للجيش الكوري الجنوبي، وقتما كان وزير الخارجية الصيني يجري زيارة لسيول، بعد أيام من إعلان بيونغ يانغ أنها اختبرت بنجاح صواريخ كروز بعيدة المدى الجديدة.

في نهاية أغسطس قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن ثمة «مؤشرات» إلى أن كوريا الشمالية قد تكون أعادت تشغيل مفاعلا ينتج البلوتونيوم في مجمع يونغبيون النووي. وأعربت الوكالة عن قلقها من ذلك.