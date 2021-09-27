مستشار الأمن القومي الأميركي يجري زيارة إلى السعودية والإمارات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 سبتمبر 2021, 08:26 مساء
مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جايك سوليفان. (أ ف ب)

يجري مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جايك سوليفان زيارة إلى السعودية، وهو سيكون أرفع مسؤول أميركي يزور المملكة منذ تولي جو بايدن سدة الرئاسة وتعهّده إعادة ضبط العلاقات مع الرياض على خلفية الهواجس الذي يثيرها سجلها على صعيد حقوق الإنسان، وفق ما أعلنت الرئاسة الأميركية.

ومن المقرر أن يزور سوليفان أيضًا الإمارات، حليفة الولايات المتحدة، التي توطدت علاقاتها مع واشنطن في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وفق «فرانس برس».

 أسوأ أزمة إنسانية 
ولم يكشف البيت الأبيض أي تفاصيل بشأن موعد الزيارتين أو الرسالة التي سينقلها سوليفان، لكنّه أعلن أن مسؤولين عدة سيرافقون مستشار الأمن القومي بينهم الموفد الأميركي الخاص إلى اليمن تيم لندركينغ.

وبعيد توليه سدة الرئاسة الأميركية في يناير، قال بايدن إن الولايات المتحدة ستوقف دعما للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن والتي أسهمت في ما تصفه الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم جعلت أكثر من نصف سكان البلاد يعتمدون على المساعدات.

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لكن إدارة بايدن مستاءة لعدم إبداء المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء، اهتمامًا كبيرًا في التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، ومواصلتهم هجومهم على مدينة مأرب، وسط تقارير تفيد بمقتل المئات في سبتمبر.

رفع السرية
وفي فبراير رفع بايدن السرية عن وثائق استخبارية حول جريمة قتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول. وورد في التقرير أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان «أجاز عملية في اسطنبول لاعتقال خاشقجي أو قتله».

ورفضت السعودية «قطعاً» ما ورد في التقرير الأميركي، فيما امتنعت واشنطن عن فرض عقوبات على ولي العهد السعودي. وكانت علاقات الإدارة الأميركية السابقة أكثر استقرارا مع السعودية، وقد أشاد ترامب مرارا بصفقات الأسلحة التي تبرمها الرياض مع بلاده وبمناهضتها لإيران.

وكان من المقرر أن يزور وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن السعودية خلال جولة له في المنطقة، إلا أن الزيارة ألغيت بسبب «مشكلة في الجدول الزمني».

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