العاهل الأردني وزوجته يدخلان الحجر المنزلي بعد إصابة ولي العهد بـ«كورونا»

الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا. (الإنترنت)

أعلن الديوان الملكي الأردني، الإثنين، دخول الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا، الحجر المنزلي الاحترازي لمدة خمسة أيام بعد إصابة نجلهما، ولي العهد الأمير الحسين بفيروس «كورونا».

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إنه «بعد إجراء صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد المعظم، الفحص الروتيني المعتمد حسب التعليمات الصحية المتبعة في الديوان الملكي الهاشمي، أظهرت النتيجة مساء اليوم الإثنين إصابته بفيروس «كورونا»»، بحسب «فرانس برس».

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وبحسب البيان فقد «ظهرت على سمو الأمير الحسين، الذي كان قد تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا، أعراض خفيفة وهو بصحة جيدة جدًّا».

خمسة أيام

وتابع البيان: «ووفقًا للبروتوكول الصحي المتبع في حالة المخالطة من قبل أشخاص تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا، سيخضع صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمان، للحجر المنزلي الاحترازي لمدة خمسة أيام، علمًا بأن نتائج فحوصات جلالتيهما التي أُجريت اليوم كانت سلبية».

وبدأت المملكة في 13 يناير حملة التلقيح ضد فيروس «كورونا»، وتلقى أكثر من 3.6 مليون شخص اللقاح ضد «كوفيد-19» من مجموع السكان البالغ عشرة ملايين نسمة.

ورفعت السلطات الأردنية حظر التجول الليلي، وأعادت فتح المدارس والمنشآت الصناعة والسياحية للعمل بكامل طاقتها اعتبارًا من الأول من سبتمبر الحالي، بعد قيود مشددة لاستيعاب تفشي الوباء. وسجلت المملكة حتى الآن أكثر من 820 ألف إصابة و10697 وفاة بفيروس «كورونا».