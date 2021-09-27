رئيس الحزب الحاكم في ألمانيا يقر بمسؤوليته عن خسارة الانتخابات الألمانية

رئيس حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي أرمين لاشيت. (الإنترنت)

قال زعيم الاتحاد المسيحي الديمقراطي، أرمين لاشيت، الإثنين، إن الحزب يحتاج إلى التجديد، بعدما حقق أسوأ أداء انتخابي منذ الحرب العالمية الثانية، فيما أقر بـ«مسؤوليته عن الهزيمة» أمام الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي تصدر النتائج بفارق طفيف، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأوضح لاشيت أن تحالف الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي (البافاري) «لا يمكن أن يرضى بهذه النتيجة»، مضيفا أن «التجديد مطلوب على كل الأصعدة»، ورغم ذلك، لفت إلى أنه مستعد لرئاسة حكومة ائتلافية، مؤكدا أن «لا حزب» ولا حتى «الاشتراكي - الديمقراطي»، يمكنه القول إنه حصل على تفويض للحكم استنادا إلى نتيجة انتخابات الأحد.