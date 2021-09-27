إنقاذ 100 مهاجر في بحر المانش خلال 48 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 سبتمبر 2021, 11:45 صباحا
مهاجرون بعد انتشالهم من البحر على إثر غرق زورقهم في بحر المانش، 28 أكتوبر 2020. (أرشيفية: أ ف ب)

أُنقذ نحو 100 مهاجر كانوا يواجهون صعوبة في مضيق با-دو-كاليه بين فرنسا وبريطانيا، يومي السبت والأحد، بحسب ما أعلنت السلطات البحرية الفرنسية للقناة وبحر الشمال مساء الأحد في بيان. وفقا لـ «فرانس برس».

وفي البداية، أُنقذ نحو عشرين مهاجرا السبت عندما واجهوا صعوبات قبالة ميناء دانكيرك في شمال فرنسا، ولاحقا في ليلة السبت الأحد «نحو أربعين شخصاً» كان بعضهم «يعاني من حالة طفيفة من انخفاض حرارة الجسم»، قبالة سانغات التي تبعد 50 كيلومترا غربا، بحسب البيان.

ثم تم الإبلاغ عن قارب آخر قبالة ديك، بالقرب من دانكيرك، حيث أُنقذ ثلاثون مهاجرا تقريبا. وأُعيد الجميع إلى السواحل الفرنسية حيث قامت عناصر شرطة الحدود والإطفاء برعايتهم.

عراقي من بين المهاجرين
خلال ليل السبت الأحد، عثر على نحو ثلاثين مهاجرا على شاطئ بالقرب من بي دو سوم، على بعد حوالي مئة كيلومتر جنوب سانغات، وعلى رجلين يشتبه في أنهما مهربان. أقر أحدهما، وهو عراقي، بنقل مهاجرين كانوا يرغبون في الذهاب إلى بريطانيا والثاني، وهو بولندي، كان ينقل في سيارته المعدات اللازمة للعبور، بحسب شرطة با-دو-كاليه.

منذ نهاية العام 2018، زادت عمليات الهجرة غير القانونية عبر المانش لمهاجرين يسعون للوصول إلى بريطانيا رغم التحذيرات المتكررة من السلطات التي تؤكد على الخطر المرتبط بحركة الملاحة الكثيفة والتيارات القوية وانخفاض درجة حرارة المياه.

حاول نحو 15400 مهاجر العبور بين الأول من يناير و31 أغسطس ، منهم 3500 أُنقذوا بعدما واجهوا صعوبات في المضيق ونقلوا إلى السواحل الفرنسية، وفقًا للسلطات الفرنسية. في العام 2020، حاول 9500 شخص العبور في مقابل 2300 العام 2019 و600 العام 2018.

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