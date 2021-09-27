شولتس: على المحافظين الألمان الانضمام «إلى صفوف المعارضة»

المرشح الاشتراكي-الديمقراطي أولاف شولتس. (أرشيفية: الإنترنت)

رأى المرشح الاشتراكي-الديمقراطي، أولاف شولتس، الذي حقق حزبه تقدما طفيفا الأحد، في الانتخابات التشريعية في ألمانيا، الإثنين أن على المحافظين أن ينضموا إلى صفوف المعارضة بعد حلولهم في المرتبة الثانية.

وأكد شولتس في مقر حزبه أن «الحزب المسيحي الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي (الفرع البافاري) لم يخسرا أصواتا فحسب بل تلقيا رسالة من المواطنين مفادها أنه لا ينبغي أن يكونا في الحكومة بل في المعارضة».

وتأتي تصريحاته فيما يشدد المحافظون على حقّهم في تشكيل ائتلاف حكومي أيضا.

وفاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات البرلمانيّة في ألمانيا، طابعا نهاية عهد أنغيلا ميركل، وذلك بحصوله على 25.7% من الأصوات، متقدّما بفارق ضئيل على المحافظين، بحسب نتئاج رسميّة أوّلية أعلنتها اللجنة الانتخابيّة الفدراليّة الإثنين.