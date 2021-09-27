زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب كريت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 سبتمبر 2021, 10:23 صباحا
مروحية عسكرية تحلّق فوق مساكن هدّمها زلزال بقوة 6,3 درجات في بلدة تيرنافوس في وسط اليونان، 3 مارس 2021.. (أرشيفية: أ ف ب)

لقي شخص مصرعه جراء زلزال بقوة 5.8 درجات ضرب جزيرة كريت اليونانية، صباح الإثنين، من دون أن يبلغ عن وقوع ضحايا حتى الآن، ملحقا بعض الأضرار في أبنية قديمة على ما أفاد مرصد أثينا للنشاط الزلزالي.

ووفق وكالة «فرانس برس» وقعت الهزة عند الساعة 06:17 بتوقيت غرينتش على بعد 23 كيلومترا من هيراكليون كبرى مدن كريت ما أدى إلى خروج السكان إلى الشوارع بحسب ما أوضح المرصد.، فيما لقي رجل يعمل في كنيسة انهارت حتفه جراء الزلزال، حسبما أفاد التلفزيون اليوناني العام «إي آر تي».

وقال يانيس ليوتاراكيس، مسؤول الدفاع المدني في المدينة، للتلفزيون اليوناني العام: «سجلنا حتى الآن وقوع أضرار في أبنية قديمة فيما خرج الناس إلى الشوارع».

انهيار منازل قديمة في كريت
وضرب الزلزال على عمق عشرة كيلومترات وبلغت قوته 5,8 درجات وحدد مركزه على بعد 346 كيلومترا جنوب أثينا بحسب المرصد. وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون العام أضرارا لا سيما انهيار منازل قديمة في أركالوخوري قرب هيركليون.

وتقع اليونان على فوالق جيولوجية عدة وغالبا ما تشهد هزات أرضية. في 30 أكتوبر 2020 وقع زلزال في بحر إيجه بلغت قوته 7 درجات بين جزيرتي ساموس اليونانية ومدينة أزمير التركية ما أسفر عن مصرع شخصين في ساموس و114 في تركيا.

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