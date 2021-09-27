الاشتراكيون الديمقراطيون يفوزون بـ 25.7% من الأصوات في الانتخابات التشريعية بألمانيا

زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين أولاف شولتز على المنصة بعد نشر التقديرات الأولى للانتخابات التشريعية، 26 سبتمبر 2021، (ا ف ب)

فاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات البرلمانيّة في ألمانيا، طابعا نهاية عهد أنغيلا ميركل، وذلك بحصوله على 25.7% من الأصوات، متقدّما بفارق ضئيل على المحافظين، بحسب نتئاج رسميّة أوّلية أعلنتها اللجنة الانتخابيّة الفدراليّة الإثنين.

وحصل المعسكر المحافظ على 24.1% من الأصوات، وهي النتيجة الأسوأ في تاريخه، بينما حلّ حزب الخضر ثالثًا مع 14.8%، يليه الحزب الديمقراطي الحرّ بنسبة 11.5%، وفق وكالة «فرانس برس».

ويفترض أن تصدر عن الأحزاب المختلفة التي قد تدخل في ائتلاف مقبل، مؤشرات حول تحالفاتها المحتملة اعتبارا من صباح الإثنين إثر اجتماعات في برلين.

ولم يسبق للمحافظين أن سجلوا نسبة تقل عن 30%، ويشكل ذلك انتكاسة قوية لمعسكر المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في وقت تستعد فيه للانسحاب من الحياة السياسية.

لكن ذلك لا يحسم النتيجة، ففي ألمانيا لا يختار الناخبون مباشرة المستشار بل النواب ما أن تتشكل غالبية. ويبدو التوصل إلى غالبية معقدا جدا هذه المرة لأنها ينبغي أن تشمل ثلاثة أحزاب وهو أمر غير مسبوق منذ 1950 بسبب تشرذم الأصوات.