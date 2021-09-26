حكومة الخرطوم تتوصل لاتفاق مع محتجين لاستئناف صادرات نفط جنوب السودان

متحجون سودانيون يتجمعون خارج المدخل الرئيسي لميناء بورتسودان في 20 سبتمبر 2021 ( أ ف ب)

قال مسؤولون سودانيون، إن حكومة الخرطوم توصَّلت إلى اتفاق مع محتجين من القبائل، الأحد، للسماح باستئناف تصدير النفط الخام لجنوب السودان عبر مرفأ على البحر الأحمر.

وتظاهر محتجون من قبائل البجا بشرق السودان احتجاجًا على ما يصفونها بالأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في المنطقة، وأغلقوا الطرق وموانئ البحر الأحمر في الأسابيع القليلة الماضية، بحسب «رويترز».

وقال مجلس السيادة الحاكم إن وفدًا حكوميًا برئاسة عضو في المجلس التقى بشيوخ القبائل، اليوم الأحد، وتوصل إلى اتفاق للسماح بتصدير النفط من ميناء بشاير.

وذكر المجلس في بيان «أعلن عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن كباشي ضمان أمن الحراك الأهلي للمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة وعدم التعرض له من أي جهة حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القضايا العالقة». ولم يكشف المجلس عن شروط الاتفاق ولم يذكر تفاصيل أخرى.

وحذَّرت وزارة الطاقة والنفط السودانية يوم السبت من امتلاء مستودعات النفط بالميناء خلال عشرة أيام إذا استمر الإغلاق. وهذا بدوره سيجبر حقول النفط في جنوب السودان على وقف الإنتاج. وأغلق المحتجون أيضًا خط أنابيب ينقل الخام المستورد إلى العاصمة الخرطوم.