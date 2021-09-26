الحكومة الإسرائيلية تطلق النائبة الفلسطينية خالدة جرار بعد سجنها لعامين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 سبتمبر 2021, 09:39 مساء
النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار عند زيارتها قبر ابنتها سهى في الضفة الغربية المحتلة. (أ ف ب)

أُطلق سراح النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار، أحد أشهر وجوه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأحد، بعد أن قضت عقوبة بالسجن لمدة عامين في سجن إسرائيلي.

واعتقلت القوات الإسرائيلية جرار (58 عامًا) في أكتوبر 2019 من منزلها في رام الله خلال عملية استهدفت شخصيات فلسطينية مختلفة، وفق «فرانس برس».

 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
ونُفذت العملية في أعقاب مقتل شابة إسرائيلية تبلغ 17 عامًا في هجوم في الضفة الغربية المحتلة نسبه الجيش الإسرائيلي إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي حركة ماركسية تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «إرهابية».

وبعد اتهامها بالمشاركة في أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية على خالدة جرار في مارس الماضي بالسجن لمدة عامين بعد إقرارها بالتهمة في سياق مفاوضات حول العقوبة. وكان من المقرر إطلاق سراحها في هذه الفترة باحتساب الوقت الذي أمضته في الاحتجاز قبل صدور الحكم.

وفور إطلاق سراحها من السجن ونقلها إلى رام الله، زارت خالدة جرار قبر ابنتها سهى، وهي ناشطة تُوفيت فجأة في يوليو عن 31 عامًا، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.  وكانت منظمات غير حكومية فلسطينية طلبت من الحكومة الإسرائيلية إطلاق سراح خالدة جرار موقتًا للسماح لها بحضور جنازة ابنتها، لكن الطلب قوبل بالرفض.

 الاعتقال الإداري 
وهنأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان خالدة جرار «المناضلة الكبيرة التي جسدت أروع الأمثلة في الصبر والتحدي». ويُحتجز عدد من مسؤولي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في السجون الإسرائيلية، كما سبق أن سجنت جرار عدة مرات.

وأوقفتها الحكومة الإسرائيلية في يوليو 2017 ووضعتها قيد الاعتقال الإداري لمدة 20 شهرًا، وهو إجراء يسمح للسلطات الإسرائيلية باحتجاز الأشخاص لعدة أشهر قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى دون إخطارهم بالأسباب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فاتي يعود بعد غياب بالقميص «10» ويحقق الانتصار لبرشلونة
رياضة عالمية
بعد إحباط «محاولة انقلابية».. البرهان يتعهد بـ«هيكلة» الجيش السوداني وتطهيره من ...
دولى
تظاهرة في تونس ضد قرارات الرئيس قيس سعيد
دولى
سمير نصري يعلن اعتزاله كرة القدم
رياضة عالمية
الشارف يحاضر في المنتدى الدولي لتطوير كرة القدم
رياضة محلية
«يوفنتوس» يواصل صحوته بالفوز على «سامبدوريا»
رياضة عالمية
برنكو يخرج بأول تصريحات إلى «بوابة الوسط»: الاتحاد المصراتي لديه إمكانات هائلة
رياضة محلية
الساروي لـ«بوابة الوسط»: التحكيم في كأس العالم للسلة هدفي الجديد
رياضة محلية
الاتحاد المصراتي يفوز وديا على الظهرة
رياضة محلية
«المستشارة الاستثنائية» تستعد لوداع المنصب وصخب السياسة
دولى
أفغانستان: «طالبان» تعلق جثامين 4 خاطفين قتلتهم في هرات على رافعات
دولى
«الخارجية»: الوكالة الأميركية للتنمية تعرض المساعدة لإنجاح الانتخابات
ليبيا
اتحاد كرة القدم المصري يصدر قرارا بشأن مباراة ليبيا
رياضة محلية
هل العالم أكثر أمانا بعد 25 عاما من معاهدة حظر التجارب النووية؟
دولى
القبلاوي لـ«بوابة الوسط»: عدت لتدريب مجيس.. وليبيان في الطريق للاحتراف بسلطنة ...
رياضة محلية
سعر صرف الدولار والذهب على نحو أسبوعي (18 - 25 سبتمبر 2021)
ليبيا
3 ليبيين في عالمية الرماية على الأطباق بمصر
رياضة محلية
الدبيبة في غريان.. استكمال مشروعات وصرف رواتب وتخصيص مواقع عسكرية للبلدية
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تجنب منتجات الحليب قد لا يكون الخيار الأفضل لصحة القلب