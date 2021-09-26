لاشيت: المحافظون الألمان يريدون تشكيل الحكومة المقبلة رغم تراجعهم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 سبتمبر 2021, 07:54 مساء
الرئيس الجديد لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أرمين لاشيت مع ميركل. (الإنترنت)

أكد مرشح المحافظين الألمان لمنصب المستشارية أرميت لاشيت، أن الاتحاد المسيحي الديمقراطي يريد تشكيل الحكومة المقبلة رغم تراجع نتائجه في الانتخابات التشريعية التي جرت، الأحد، علمًا أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي أعلن بدوره حصوله على تفويض لقيادة مفاوضات التشكيل.

وقال لاشيت: «سنبذل ما في وسعنا لتشكيل حكومة بقيادة الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحليفه البافاري الاتحاد المسيحي الاجتماعي، لكنه أكد أن المعسكر المحافظ «لا يمكن أن يكون راضيًا» عن التراجع الذي تجلى في حصوله على ما بين 24.2 و24.7 في المئة من الأصوات، مقابل ما بين 24.9 و25.8 في المئة للاشتراكيين الديموقراطيين، بحسب «فرانس برس».

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