«فرانس برس»: غضب غربي في الأمم المتحدة إزاء عدم حصول تقدم مع إيران

العلم الإيراني في محطة بوشهر النووية، 10 نوفمبر 2019. (أ ف ب)

لا تخفي الولايات المتحدة والأوروبيون غضبهم إزاء إيران التي لم تقدم أي «إشارة واضحة» هذا الأسبوع في الأمم المتحدة حول نواياها استئناف المفاوضات لإنقاذ الاتفاق حول الملف النووي الإيراني، وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: «لم نحصل بعد على موافقة إيران على العودة إلى فيينا لمواصلة المحادثات، والسؤال هو معرفة ما إذا كانت إيران مستعدة لذلك ومتى» مضيفًا: «ننتظر ردًّا»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

مفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وطهران

هذا اللقاء السنوي كان يفترض أن يشكل مناسبة للغربيين لجس نوايا الحكومة الإيرانية الجديدة مع خطاب الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي عبر الفيديو، واللقاءات المتعددة في الكواليس مع وزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، الذي حضر إلى نيويورك، بدأت المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في أبريل في فيينا بوساطة من الأوروبيين والصين وروسيا، الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي المبرم العام 2015. والهدف: إنقاذ هذا النص الذي يفترض أن يمنع الجمهورية الإسلامية من امتلاك القنبلة الذرية، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام 2018.

وأبدى الرئيس الحالي جو بايدن استعداده للعودة إلى الاتفاق ورفع قسم على الأقل من العقوبات التي أعاد الملياردير الجمهوري فرضها على إيران، لكن بشرط أن تعود إيران للالتزام بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي ، لتي أوقفت العمل بها احتجاجًا على الضغط الأميركي، لكن هذه المفاوضات معلقة منذ الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي جرت في يونيو.

في المقابل، فإن وزراء الخارجية الفرنسي والألماني والبريطاني وكذلك وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، يطرحون على نظيرهم الإيراني شرطًا واحدًا وهو الاستئناف السريع للمفاوضات، وكتب المفاوض الأوروبي إنريكي مورا، الخميس، في تغريدة: «بعد أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن العودة إلى الاحترام الكامل»، للاتفاق النووي «تبقى أولوية»، وبحسب الجميع فإن كل القوى الكبرى التي وقعت على نص 2015 مع طهران وبينها موسكو وبكين «متفقة على ضرورة استئناف المفاوضات في أسرع وقت ممكن من النقطة التي وصلت إليها» في يونيو.

وكتب الروسي ميخائيل أوليانوف على «تويتر» أيضًا أن «المفاوضات يجب ألا تبدأ مجددًا من الصفر»، لكن هذه الجبهة الموحدة يرتقب أن تغادر نيويورك خالية الوفاض، وقال مسؤول أميركي كبير، رفض كشف اسمه، الخميس: «حتى الآن، من الواضح أن ليس هناك أي مؤشر واضح، إلى استعداد إيران للعودة» و«محاولة معالجة المسائل العالقة»، وأضاف: «لم يحصل شيء يجعلنا أكثر تفاؤلًا».

وأكد جوزيف بوريل أن الوزير الإيراني أبدى استعداده لاستئناف عملية فيينا «في موعد قريب» لكن هذا كان كل شيء، وقال مصدر دبلوماسي فرنسي: «لا نشعر أن لديهم الرغبة في تسريع الأمور».

هناك مؤشر مثير للقلق بالنسبة للأوروبيين كما بالنسبة للأميركيين: لقد رفض الإيرانيون عقد الاجتماع الوزاري التقليدي للدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق، الذي ينظم سنويًّا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي كان الوزير الفرنسي جان إيف لودريان اعتبر أنه شبه أكيد في مطلع الأسبوع.

وقال المسؤول الأميركي: «نحن مستعدون للتحلي بالصبر، لكن مرت ثلاثة أشهر، ومنذ ذلك الحين واصلت إيران تصعيد قوة برنامجها النووي».

من جهة أخرى كرر أنتوني بلينكن تحذيره قائلًا إنه سيكون الوقت قد فات قريبًا لإنقاذ الاتفاق، رغم أنه في الوقت الراهن إنذار دون موعد نهائي. وسيتعين على حكومة بايدن بعد ذلك تنفيذ خطة بديلة تحرص على عدم كشفها في هذه المرحلة.

تقول باربرا سلافين، المتخصصة في شؤون إيران في مركز الأبحاث الأميركي «أتلانتيك كاونسل»، إن الإيرانيين «يطيلون أمد الاستمتاع»، لا سيما لأنهم لم يختاروا مفاوضيهم بعد، وهم «يحاولون فهم ما إذا كان بإمكانهم الحصول على أكثر بقليل» مما حصلت عليه الحكومة السابقة، وقالت لوكالة «فرانس برس» لكنني «ما زلت أعتقد أنه يتعين عليهم العودة إلى طاولة المفاوضات» في إشارة إلى الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد. وأضافت أنهم بـ«حاجة فعليًّا لرفع العقوبات».