18 منظمة حقوقية تدين «انفراد» الرئيس التونسي بالحكم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 سبتمبر 2021, 04:29 مساء
الرئيس التونسي قيس سعيد يتحدث في قصر قرطاج. (أ ف ب)

دانت منظمات حقوقية تونسية ودولية، السبت، قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بتعزيز صلاحياته في الدستور على حساب الحكومة والبرلمان، واعتبرتها «انفرادًا بالحكم» و«انحرافًا غير مسبوق».

وقالت المنظمات: «في مواجهة هذا الانحراف غير المسبوق الذي تشهده تونس اليوم، تدين منظمات المجتمع المدني بشدة القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بصفة أحادية»، بحسب «فرانس برس».

وفي 25 يوليو الفائت، أعلن سعيد في خطوة مفاجئة تجميد أعمال البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولي السلطات في البلاد.

 18 منظمة حقوقية
وأصدر الأربعاء تدابير «استثنائية» بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه في حين يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضًا عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيدًا لتغيير النظام السياسي في البلاد بدلًا عن البرلماني الذي نص عليه دستور 2014. ولسعيد صلاحيات تعيين رئيس حكومة وعزله كما يترأس المجلس الوزاري، بحسب ما جاء في الأمر الرئاسي الذي لم يحدد سقفًا زمنيًّا لهذه التدابير.

واعتبرت المنظمات أن سعيد «عكس القاعدة العامة لعلوية الدستور بإعطائه المراسيم الرئاسية مرتبة قانونية أعلى من الدستور»، كما نددت بـ«الاستحواذ على السلطة في ظل غياب أي شكل من أشكال الضمانات» وبجميع الصلاحيات المنوطة برئاسة الجمهورية «دون أي سقف زمني».

-  استقالة جماعية تضرب «النهضة» التونسي بسبب سياساته «الخاطئة»
-  رئيس البرلمان التونسي يدعو «للنضال السلمي» ضد «الحكم الفردي المطلق»

واصدرت 18 منظمة حقوقية البيان بينها «منظمة العفو الدولية» (فرع تونس) و«هيومن ريتس ووتش» و«المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب» و«الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية».

 الاستبداد في تونس 
واعتبرت أن ضم سعيد كل صلاحيات التشريع في القوانين الأساسية يشكل «أولى الخطوات نحو الاستبداد في تونس، لما ينطوي عليه هذا المنعطف من تهديدات تمس حقوق الإنسان». وتابعت: «لا يمكن أن يقع إملاء هذه الإصلاحات بصفة أحادية من جانب السلطة الرئاسية دون حوار تعددي ورقابة فعلية».

وخلصت المنظمات «يبدو أن تونس البلد الوحيد الذي حافظ حتى الآن على الأمل بإحداث تغيير حقيقي ها هو الآن بصدد طي صفحة الديمقراطية الناشئة». وأقرت بضرورة «إعادة التفكير في النظام السياسي وإدخال تعديلات على دستور 2014».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

طفل عمره سنتان يقتل نفسه
منوعات
فرنسا تحذر روسيا من انخراط «فاغنر» بالنزاع في مالي
دولى
بمشاركة أكثر من 120 فارسا.. انطلاق مهرجان سرت للميز الشعبي
ثقافة وفن
رئيس «المدينة» السابق يستغرب اجتماع الدبيبة بالأندية الليبية الكبيرة
رياضة محلية
بليحق يعلق على قرار زيادة مرتبات المعلمين
ليبيا
البنك المركزي الصيني يعتبر تعاملات العملات الرقمية «غير قانونية»
اقتصاد
جريدة «الوسط»: صراع أركان السلطة يهدد بنقل المواجهة إلى الشارع
ليبيا
وفد من المنطقة الشرقية يؤكد لـ«الدبيبة» دعم حكومة الوحدة الوطنية
ليبيا
الدبيبة يقرر تنفيذ زيادة مرتبات المعلمين اعتبارا من الشهر الجاري
ليبيا
بالصور.. البدء في صيانة ملعب طرابلس الدولي
رياضة محلية
الدبيبة يخصص مليارين و250 مليون دينار لعلاوة الزوجة والأبناء
ليبيا
«الرئاسي» يدعو لإنجاز تشريعات الانتخابات لإتمامها في 24 ديسمبر
ليبيا
«أبونوارة» يكشف أهم 4 مشاريع لتطوير الرياضة الليبية.. وموعد إصدار «القانون ...
رياضة محلية
«نافال غروب» الفرنسية ترسل لأستراليا «فاتورة» فسخ عقد الغواصات
دولى
حمودة: حكومة الوحدة لا تدعو للعصيان.. وكل مواطن له الحق في الترشح
ليبيا
إطلاق وزير الداخلية الأسبق عمر السنكي بعد توقيفه لأربع سنوات
ليبيا
اتحاد الكرة يحدد مواعيد انطلاق الدوري الممتاز والدرجة الأولى
رياضة محلية
حفتر يكلف الناظوري بمهام القائد العام لمدة ثلاثة أشهر
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تقدم واعد في علاج سرطاني البروستاتا والثدي