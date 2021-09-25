الإمارات.. تغييرات وزارية تشمل المالية والعدل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 سبتمبر 2021, 03:28 مساء
رئيس وزراء دولة الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم . (الإنترنت)

أعلن رئيس وزراء دولة الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تغييرات وزارية، يوم السبت، تضمنت تعيين وزير جديد للمالية ووزيرة للبيئة.

وجرى تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للمالية، ومحمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشئون المالية، وعبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزيرًا للعدل، وعبدالرحمن العور وزيرًا للموارد البشرية والتوطين، ومريم المهيري وزيرة للتغيُّر المناخي والبيئة ونقل ملف الأمن الغذائي والمائي للوزارة، وعبدالله بن مهير الكتبي وزيرًا لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد، بحسب «رويترز».

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كما أعلن الشيخ محمد بن راشد منهجية جديدة، تأتي مع إنجاز خطة «رؤية الإمارات 2021» التي حققت خلالها الدولة طموحاتها للسنوات العشر السابقة. وقال حاكم دبي: «الإمارات اليوم تتصدر العالم في 100 مؤشر تنموي، وتتصدر المنطقة في 470 مؤشرًا حكوميًا واقتصاديًا وتقنيًا، وندخل الخمسين الجديدة بطموحات عالمية مختلفة».

وأضاف: «نحن بحاجة لتغيير أدوات التغيير التي نستخدمها. المنهجية الجديدة لعمل الحكومة سنعتمد عليها لتسريع المنجزات وتحديد الأولويات واعتماد المشاريع والميزانيات. ونطالب جميع المؤسسات الاتحادية بالعمل بها والالتزام بالتحول نحوها».

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