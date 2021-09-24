رئيس المجلس العسكري في تشاد يعين برلمانا انتقاليا

رئيس المجلس العسكري الحاكم في تشاد محمد إدريس ديبي، 9 أبريل 2021، (ا ف ب)

عين رئيس المجلس العسكري الحاكم في تشاد محمد إدريس ديبي 93 عضوا في المجلس الوطني الانتقالي، أو البرلمان الموقت، بمرسوم اليوم الجمعة، بعد خمسة أشهر على إعلان نفسه رئيسا إثر وفاة والده.

وجاء في المرسوم الذي وقعه ديبي أن «الشخصيات التالية أسماؤهم أعضاء معينون في المجلس الوطني الانتقالي»، حسب وكالة «فرانس برس».

وعندما أعلن الجنرال نفسه رئيسًا للدولة على رأس المجلس العسكري الانتقالي في 20 أبريل، وعد بتعيين المجلس الوطني الانتقالي خلال فترة قصيرة، وورد في ملف وزع على الصحافة الجمعة أن هذه الهيئة "«تعمل كمجلس وطني انتقالي» بانتظار تنظيم الانتخابات.