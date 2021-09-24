الشرطي قاتل جورج فلويد يستأنف حكم سجنه

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 سبتمبر 2021, 09:21 صباحا
الشرطي ديريك شوفين، المتّهم الرئيسي بقتل جورج فلويد. (الإنترنت)

استأنف الشرطي الأميركي السابق ديريك شوفين، حكم السجن الذي صدر بحقه بتهمة قتل الأميركي الأسود جورج فلويد العام 2020، وفقا لوثائق قضائية نقلتها وكالة «فرانس برس».

واستأنف شوفين، الذي حكم عليه ف يونيو بأكثر من 22 عاما في السجن لقتله فلويد بالجثو على رقبته لما يقرب من 10 دقائق، الإدانة، ليل الخميس- الجمعة، أمام محكمة مقاطعة مينيسوتا، في اليوم الأخير الذي كان قادرا فيه على القيام بذلك. وهو يتّهم الولاية بسلوك متحيز ويعدد مشكلات عدة مع هيئة المحلفين التي اختيرت للمحاكمة، من بين اعتراضات أخرى.

وقوبل قرار الهيئة في 20 أبريل بارتياح كبير في البلاد التي كانت تخشى عودة الاحتجاجات إذا خرج شوفين حرا إثر جلسات الاستماع.

- السجن 22 عاما ونصف للشرطي المدان بقتل الأميركي جورج فلويد

في 25 مايو 2020 في مدينة مينيابوليس، أراد شوفين توقيف فلويد على خلفية الاشتباه في استعماله ورقة 20 دولارا مزيفة لشراء سجائر، فثبّته مع ثلاثة من زملائه على الأرض بينما كان مقيّد اليدين، قبل أن يجثو على رقبته. بقي الشرطي على تلك الحال نحو عشر دقائق، غير مبال بأنين فلويد وبمناشدات المارّة المذهولين، حتى بعد أن فقد الأربعيني الوعي. وسرعان ما انتشر فيديو للمشهد صوّرته فتاة، وأثار احتجاجات ضخمة في أنحاء العالم.

لطالما أكد شوفين أنه اتبع الإجراءات المعمول بها في الشرطة للسيطرة على مشتبه به يرفض الانصياع.

ولم يتوقف الملف القضائي عند محاكمة شوفين، إذ سيحاكم زملاؤه الثلاثة في مارس 2022 بتهمة «التواطؤ في القتل» في محكمة بمينيسوتا.

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