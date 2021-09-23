بلينكن: المصالحة مع باريس تتطلب «وقتا وعملا دؤوبا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 سبتمبر 2021, 11:57 مساء
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، أن بلاده تدرك أن المصالحة مع فرنسا بعد أزمة الغواصات «ستستغرق وقتًا» وتتطلب «عملاً دؤوبًا» من جانب واشنطن، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وقال بلينكن، في مؤتمر صحافي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: «نحن ندرك أن هذا سيتطلب وقتًا وعملاً دؤوبًا، ولن يُترجَم ببياناتٍ فحسب، بل أيضًا بأفعال».

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وأمش الأربعاء اتفق الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، على الحوار كحل لاحتواء تبعات «أزمة الغواصات»، التي دفعت العلاقات أخيرًا لتوتر نادر بين البلدين.

وأجرى الرئيسان محادثات بشأن الأزمة المفتوحة بين باريس وواشنطن حول فسخ أستراليا عقدًا لشراء غواصات فرنسية، بحسب ما أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال.

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