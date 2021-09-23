الأمم المتحدة تدعو إلى أنظمة غذائية «تحمي الكوكب»

غوتيريس خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك، 23 سبتمبر 2021. ( فرانس برس)

ناشد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس خلال قمّة عالمية اليوم الخميس، دول العالم التحوّل إلى أنظمة غذائية تحمي الكوكب وتقيه شرور النزاعات المسلّحة والأوبئة والتغيّر المناخي.

وقال غوتيريس خلال قمّة عالمية افتراضية حول الأنظمة الغذائية استضافها في مقرّ الأمم المتّحدة على هامش أعمال الدورة السنوية للجمعية العامّة إن «الحرب التي تُشنّ على كوكبنا يجب أن تتوقّف، والأنظمة الغذائية يمكن أن تساعدنا في بناء هذا السلام»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

ودعا الأمين العام دول العالم إلى اعتماد «أنظمة غذائية تحمي كوكبنا»، موضحا أن إطعام العدد المتزايد من سكّان العالم والحفاظ في الوقت عينه على كوكب الأرض أمرٌ ممكن.

وشدّد على أنّه في كل مكان، «يجب أن نعزّز النظم الغذائية المحليّة في مواجهة الصدمات الخارجية مثل النزاعات والتغيّر المناخي والأوبئة».

الولايات المتحدة تتعهد بمواجهة المجاعة في العالم

من جانبه، أعلن البيت الأبيض في بيان أنّ الولايات المتّحدة تعهّدت خلال القمّة وضع حدّ للمجاعة ولسوء التغذية في العالم من خلال استثمار مبرمج على مدى سنوات عدّة تزيد قيمته على عشرة مليارات دولار ويرمي إلى تسريع التحوّل في النظم الغذائية.

وفي مواجهة الجوع الآخذ في الازدياد حول العالم وتسارع التغيّر المناخي وتداعياته على الإنتاج الزراعي، خصّصت الأمم المتّحدة نهار الخميس بأسره لهذه القمّة التي استغرق التحضير لها عاما ونصف العام وشارك فيها 85 رئيس دولة وحكومة، وذلك بهدف تشجيع الدول على إصلاح نظمها الغذائية في محاولة لمواجهة التحدّيات.

وتكتسب هذه القضية أهمية بالغة إذ يُعتقد أنّ النظم الغذائية مسؤولة عن حوالي ثلث انبعاثات غازات الدفيئة على الكوكب، في وقت يواصل الجوع مساره التصاعدي، إذ أظهر تقرير للأمم المتّحدة أنّ 811 مليون شخص حول العالم يعانون من الجوع في حين يبلغ عدد الذين لا يمكنهم الحصول على طعام صحّي 2.7 مليار شخص.