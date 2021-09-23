فرنسا تبلغ واشنطن: الخروج من أزمة الغواصات يتطلب «وقتا وأفعالا»

ماكرون ورئيس الوزراء الأسترالي على ظهر غواصة تديرها البحرية الملكية الأسترالية. (أرشيفية: فرانس برس)

أبلغ وزير الخارجية الفرنسي، جان-إيف لودريان، نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال اجتماع ثنائي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الخميس، أن الخروج من الأزمة بين بلديهما بسبب قضية الغوّاصات الأسترالية يتطلّب «وقتاً وأفعالا»، بحسب ما أعلنت باريس.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صدر في أعقاب الاجتماع الذي عقد في مقرّ البعثة الفرنسية في المنظمة الأمميّة إنّ لودريان «ذكّر بأن خطوة أولى تمّ القيام بها خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء الماضي، لكنّه لفت إلى أنّ الخروج من الأزمة بين بلدينا يتطلّب وقتا وأفعالا»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».