تحذير أممي من خطر اندلاع حرب أهلية «أوسع نطاقا» في بورما

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 سبتمبر 2021, 04:01 مساء
المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه في جنيف، 13 سبتمبر 2021. (أ ف ب)

حذرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، الخميس، من خطر تصعيد الحرب الأهلية في بورما، حيث دعت المعارضة السكان إلى حمل السلاح.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن باشليه قولها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف: «في مواجهة القمع الهائل للحقوق الأساسية، تتنامى حركة مقاومة مسلحة»، مشيرة إلى أن دوا لاشي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالإنابة التي شكلها نواب سابقون هاربون يعارضون الانقلاب العسكري «دعا إلى انتفاضة مسلحة ضد الجيش في كل أنحاء البلاد».

وذكرت باشليه تصاعد الاشتباكات المسلحة بين المعارضين والجيش، الذي تولى السلطة في فبراير، مقدّرة أن «هذه التوجهات المقلقة تشير إلى احتمال اندلاع حرب أهلية أوسع نطاقا»، ودعت كل الجهات المسلحة إلى «احترام حقوق الإنسان وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية».

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وقالت الرئيسة السابقة لتشيلي إن «استخدام القصف الجوي والمدفعي في مناطق سكنية وأي شكل آخر من أشكال العمليات العسكرية التي تتسبب في إخلاء مراكز صحية ودور عبادة ومدارس وغيرها من المباني المحمية، يجب أن يتوقف فورا».

وبحسب باشليه، فإن «1100 شخص قتلوا على أيدي قوات الأمن منذ الانقلاب»، وقدرت أن قرابة ثمانية آلاف شخص، من بينهم أطفال، أوقفوا منذ الأول من فبراير، منهم 4700 ما زالوا رهن الاحتجاز.

واستنكرت أن «معظمهم مسجون دون أي إجراء قانوني ودون السماح لهم بالحصول على مشورة أو حتى إمكان التواصل مع عائلاتهم»، وأكدت أن لديها معلومات مؤكدة عن حدوث سوء معاملة وتعذيب أثناء عمليات الاستجواب وأن «120 شخصا توفوا بعد 24 ساعة من توقيفهم».

وتحت ذريعة تزوير الانتخابات التشريعية في نوفمبر 2020، أطاح الجيش البورمي في الأول من فبراير الحكومة المدنية لأونغ سان سو تشي، التي حقق حزبها فوزا ساحقا بها، منهيا بذلك تجربة قصيرة في الديموقراطية استمرت عشر سنوات. ومنذ ذلك الحين، شن الجيش حملة قمع دموية ضد المعارضين.

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