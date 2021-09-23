اجتماع أميركي - فرنسي في الأمم المتحدة اليوم

بلينكن ولودريان في مؤتمر صحفي، (أرشيفية: ا ف ب)

يعقد وزيرا خارجية الولايات المتّحدة أنتوني بلينكن وفرنسا جان-إيف لودريان اجتماعاً ثنائياً في الأمم المتّحدة اليوم الخميس، غداة البيان المشترك الذي أصدره الرئيسان جو بايدن وإيمانويل ماكرون لإنهاء الأزمة الناشبة بين بلديهما.

وقالت مسؤولة أميركية للصحفيين، طالبة عدم نشر اسمها، إنّ الوزيرين أجريا «محادثة جيّدة» مساء الأربعاء على هامش اجتماع للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي و«نتوقّع أن يلتقيا مجدّداً في اجتماع ثنائي» الخميس، حسب وكالة «فرانس برس».

وأمس، اتفق الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون على الحوار كحل لاحتواء تبعات «أزمة الغواصات»، التي دفعت العلاقات أخيرًا لتوتر نادر بين البلدين.

اقرأ أيضا: واشنطن وباريس تمنحان «الحوار» فرصة لاحتواء «أزمة الغواصات»

جاء ذلك خلال محادثات بينهما عبر الهاتف تناولت الأزمة المفتوحة بين باريس وواشنطن حول فسخ أستراليا عقدًا لشراء غواصات فرنسية.

وكانت باريس أعلنت، الجمعة، استدعاء سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا، في قرار غير مسبوق تجاه حليفين تاريخيين، عقب إلغاء كانبيرا عقدًا ضخمًا مع باريس لشراء غواصات وإبرامها آخر جديدًا مع واشنطن للغرض نفسه.