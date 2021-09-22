الاتحاد الأوروبي يدعو لـ«تعزيز الثقة» مع واشنطن بعد أزمة الغواصات

الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل. (الإنترنت)

اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الأربعاء، في مستهل لقاء مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، أن على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العمل بهدف «تعزيز الثقة» ضمن شراكتهما بعد الأزمة بين واشنطن وباريس، وفق وكالة «فرانس برس».



وقال بوريل: «يمكننا تعزيز الثقة بيننا»، لافتًا إلى «أسبوع بالغ الاضطراب» في أروقة الأمم المتحدة التي بدأت اجتماعات جمعيتها العامة الثلاثاء، فيما أعلن بلينكن أن الشريكين يعملان أصلًا في شكل وثيق «في العالم أجمع، ويشمل ذلك طبعًا أفغانستان ومنطقة الهند-المحيط الهادئ وأوروبا».

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وأجرى الرئيسان الأميركي والفرنسي، الأربعاء، محادثات بشأن الأزمة المفتوحة بين باريس وواشنطن حول فسخ أستراليا عقدًا لشراء غواصات فرنسية، بحسب ما أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال.