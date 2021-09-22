بوريل: طهران مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية «في موعد وشيك»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 سبتمبر 2021, 03:49 مساء
الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل. (آكي)

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الأربعاء، إثر لقائه نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في نيويورك، استعداد إيران لاستئناف المفاوضات حول برنامجها النووي «في موعد وشيك»، وذلك بعد تعليقها في يونيو.

وقال بوريل في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، وأصدره مكتبه في بروكسل إن «وزير الخارجية الإيراني أكد نيته استئناف المفاوضات في موعد وشيك»، وأشار إلى تشديده أمام عبداللهيان على ضرورة «أن تتعاون إيران في شكل تام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل المسائل العالقة»، و«جدد الإعراب عن قلقه حيال المسار العام للبرنامج النووي الإيراني».

ومارس الغربيون، الثلاثاء، في الأمم المتحدة ضغوطا على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بهدف استئناف المفاوضات حول النووي الإيراني في أسرع وقت، لكنهم لم يحصلوا على تعهد واضح.

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وتجري مباحثات منذ أبريل في فيينا بين إيران والدول الخمس الكبرى التي وقعت اتفاق 2015، أي ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا.

وتهدف المفاوضات إلى إعادة الولايات المتحدة للاتفاق بعدما انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب في مايو 2018، ودفع إيران إلى الوفاء بكامل التزاماتها الدولية الواردة في الاتفاق، لكنها معلقة منذ يونيو بعد الانتخابات الرئاسية في إيران.

وأقالت طهران عباس عراقجي، الذي كان يمثل بلاده في هذه المفاوضات منذ 2013، وقد خلفه علي باقري القريب من المحافظ المتشدد رئيسي.

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