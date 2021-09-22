مشاورات بين ماكرون وبايدن على خلفية أزمة الغواصات الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 سبتمبر 2021, 02:11 مساء
الرئيس الأميركي جو بايدن والفرنسي ايمانويل ماكرون. (أرشيفية، أ ف ب)

يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، محادثات مع نظيره الأميركي جو بايدن، بشأن الأزمة المفتوحة بين باريس وواشنطن حول فسخ أستراليا عقدا لشراء غواصات فرنسية، بحسب ما أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن أتال قوله في ختام اجتماع لمجلس الوزراء إن ماكرون وبايدن سيتبادلان خلال مكالمة هاتفية لم يحدد توقيتها «توضيحات» بشأن «الظروف التي تقرر بموجبها إصدار الإعلان وأيضًا لتوضيح شروط إعادة انخراط أميركا في علاقة بين حلفاء».

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، الأربعاء الماضي، إطلاق شراكة أمنية جديدة لمواجهة الصين، تتضمن تزويد أستراليا بغواصات تعمل بالدفع النووي، وبالتالي انسحاب الجانب الأسترالي من اتفاق لشراء غواصات فرنسية.

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