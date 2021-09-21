«طالبان» تطلب إلقاء كلمة أفغانستان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021, 11:33 مساء
الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد خلال إعلان الحكومة الأفغانية الجديدة، 7 سبتمبر 2021، (ا ف ب)

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن حركة طالبان طلبت من المنظمة الدولية أن تسمح لها بإلقاء كلمة أفغانستان خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية ستيفان دوجاريك لوكالة «فرانس برس» إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تلقى رسالة من الحركة «تطلب فيها المشاركة» في اجتماعات الجمعية العامة، مشيراً إلى أن سفير الحكومة الأفغانية السابقة التي أطاحت بها الحركة الإسلامية المتشددة طلب بدوره أن يلقي كلمة أفغانستان.

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وإذ أكد دوجاريك أن الأمم المتحدة لم تفصل بعد في الجهة التي ستمثل أفغانستان في هذه الاجتماعات، أوضح أن رسالة طالبان موقعة بتاريخ 20 سبتمبر، أي عشية انطلاق الاجتماعات التي تستمر أسبوعاً.

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