محكمة فرنسية تقضي بالسجن مدى الحياة على المتطرف تايلر فيلوس

رسم لقاعة المحكمة بباريس يظهر فيه المتطرف الفرنسي تايلر فيلوس متحدّثا. 25 يونيو 2020.(فرانس برس)

قضت محكمة الجنايات الخاصة في باريس، الثلاثاء، بالسجن مدى الحياة على الفرنسي تايلر فيلوس، أحد أمراء تنظيم «داعش» وقطب «شبكة الإرهاب الفرنسية»، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم بين العامين 2013 و2015 في سورية.

وأرفقت المحكمة هذه العقوبة بشرط عدم الإفراج عنه قبل 22 عامًا كحد أدنى، معتبرة أن «خطر تكرار ما حصل يبقى كبيرًا» مع أن المتهم نفى جزءًا من الأفعال التي اتُّهم بها. وأوقف «تايلر فيلوس» البالغ 31 عامًا في مطار إسطنبول في صيف 2015 في طريقه إلى أوروبا لتنفيذ اعتداء، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

- السجن 30 عاما لمتطرف فرنسي أدين بارتكاب جرائم في سورية

وفيلوس هو أحد أوائل المتطرفين الفرنسيين الذين غادروا بلدهم إلى سورية، التي وصلها للمرة الأولى في نهاية 2012، كما أنه أحد المتشددين الفرنسيين القلائل الذين لم يلقوا مصرعهم وعادوا إلى بلدهم.