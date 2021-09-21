بايدن: حل الدولتين هو الأفضل للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني

الرئيس الأميركي جو بايدن. (الإنترنت)

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، أن دولة فلسطينية ديمقراطية وذات سيادة هي «الحل الأفضل» لضمان مستقبل إسرائيل.

وفي خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال بايدن إن «التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل لا جدال فيه». وأضاف: «لكن ما زلت أعتقد أن حل الدولتين هو أفضل طريق لضمان مستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية يهودية تعيش في سلام إلى جانب دولة فلسطينية ديمقراطية وذات سيادة وقابلة للحياة»، وفقًا لـ«فرانس برس».

وتابع خلال افتتاح أعمال الدورة الـ76: «ما زلنا بعيدين جدًا عن ذلك الهدف في الوقت الحالي لكن يجب ألا نسمح لأنفسنا بالتخلي عن إمكانية إحراز تقدُّم».