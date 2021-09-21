هجوم فرنسي قاس على واشنطن بسبب «صفقة الغواصات»

وزير الخارجية الفرنسي تحدث بلهجة لم تخلو من مفردات قاسية تجاه واشنطن بسبب صفقة الغواصات

شنّ وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان في نيويورك، الإثنين، هجوماً جديداً على الولايات المتّحدة بسبب قضية الغوّاصات الأسترالية، معرباً عن الأسف لعدم تشاور واشنطن مع باريس وداعياً الأوروبيين إلى «التفكير مليّاً» بالتحالفات.

وخلال مؤتمر صحافي عقده على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتّحدة قال لودريان إنّ «الموضوع يتعلّق في المقام الأول بانهيار الثقة بين حلفاء» وهذا الأمر «يستدعي من الأوروبيين التفكير مليّاً»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وزير الخارجية الفرنسي يطالب واشنطن بـ«عدم الاختباء»

وشدّد الوزير الفرنسي على أنّ «الموضوع المطروح اليوم، فضلاً عن فسخ عقد صناعي، هو الفسخ القاسي وغير المتوقّع وغير المبرّر»، معتبراً أنّ «ما يهمّ الآن هو أولاً وقبل كلّ شيء مسألة انهيار الثقة بين شركاء».

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وأضاف أنّ «التحالف يعني الشفافية» و«القدرة على الاستشراف» و«التوضيح» و«التحدّث مع بعضنا البعض»، و«عدم الاختباء»، و«كلّ هذا يحتاج إلى توضيح اليوم».



«قسوة الإعلان»

وندّد الوزير الفرنسي مجدّداً بـ«قسوة الإعلان» الذي أدلى به الرئيس الأميركي جو بايدن في 15 سبتمبر الجاري، والذي كشف فيه النقاب عن ولادة تحالف استراتيجي بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا كان من أولى ثماره الإطاحة بصفقة ضخمة أبرمتها كانبيرا مع باريس لشراء غواصات فرنسية الصنع.

واعتبر لودريان أنّ ما قام به بايدن يؤكّد استمرار حصول «ردود فعل تنتمي لزمن كنّا نأمل أن يكون قد انتهى»، في إشارة واضحة إلى عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.