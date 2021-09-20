لودريان يهاجم واشنطن ويدعو الشركاء الأوروبيين «للتفكير مليّاً» بالتحالفات

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان. (الإنترنت)

ندّد وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان في نيويورك، الإثنين، بـ«عدم تشاور» الولايات المتّحدة مع بلاده في قضية الغوّاصات الأسترالية و«بردود أفعال تنتمي إلى زمن كنّا نأمل أن يكون قد انتهى» ، داعياً شركاء بلاده الأوروبيين إلى «التفكير مليّاً» بالتحالفات.

وقال لودريان خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتّحدة إنّ «الموضوع يتعلّق في المقام الأول بانهيار الثقة بين حلفاء» وهذا الأمر «يستدعي من الأوروبيين التفكير مليّاً» بالتحالفات.

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وفي وقت سابق الإثنين ندد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، بـ«قلة وفاء» الولايات المتحدة في أزمة الغواصات بين باريس واشنطن. كما اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أن الطريقة التي تم التعامل بها مع فرنسا بشأن صفقة الغواصات مع أستراليا، في إطار الشراكة الأمنية الأميركية - الأسترالية - البريطانية، «غير مقبولة».

وأعلنت الدول الثلاث، الأربعاء الماضي، إطلاق تلك الشراكة لمواجهة الصين، وتتضمن تزويد أستراليا بغواصات تعمل بالدفع النووي، وبالتالي انسحاب الجانب الأسترالي من اتفاق لشراء غواصات فرنسية.

وعلى أثره، أُلغي اجتماع كان مقررًا أن يعقد الأسبوع الجاري بين وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، ونظيرها البريطاني بين والاس، بناءً على طلب باريس.