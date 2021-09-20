لودريان يهاجم واشنطن ويدعو الشركاء الأوروبيين «للتفكير مليّاً» بالتحالفات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 سبتمبر 2021, 11:36 مساء
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان. (الإنترنت)

ندّد وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان في نيويورك، الإثنين، بـ«عدم تشاور» الولايات المتّحدة مع بلاده في قضية الغوّاصات الأسترالية و«بردود أفعال تنتمي إلى زمن كنّا نأمل أن يكون قد انتهى» ، داعياً شركاء بلاده الأوروبيين إلى «التفكير مليّاً» بالتحالفات.

وقال لودريان خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتّحدة إنّ «الموضوع يتعلّق في المقام الأول بانهيار الثقة بين حلفاء» وهذا الأمر «يستدعي من الأوروبيين التفكير مليّاً» بالتحالفات.

- رئيس المجلس الأوروبي يندد بـ«قلة وفاء» واشنطن في أزمة الغواصات
- لودريان عن إلغاء صفقة الغواصات: «كذب» وازدراء من حلفاء فرنسا
- الاتحاد الأوروبي: معاملة فرنسا في صفقة الغواصات مع أستراليا «غير مقبولة»
- فرنسا تلغي اجتماعا دفاعيا مع بريطانيا بسبب اتفاق أميركي أسترالي مع لندن

وفي وقت سابق الإثنين ندد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، بـ«قلة وفاء» الولايات المتحدة في أزمة الغواصات بين باريس واشنطن. كما اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أن الطريقة التي تم التعامل بها مع فرنسا بشأن صفقة الغواصات مع أستراليا، في إطار الشراكة الأمنية الأميركية - الأسترالية - البريطانية، «غير مقبولة».

وأعلنت الدول الثلاث، الأربعاء الماضي، إطلاق تلك الشراكة لمواجهة الصين، وتتضمن تزويد أستراليا بغواصات تعمل بالدفع النووي، وبالتالي انسحاب الجانب الأسترالي من اتفاق لشراء غواصات فرنسية.

وعلى أثره، أُلغي اجتماع كان مقررًا أن يعقد الأسبوع الجاري بين وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، ونظيرها البريطاني بين والاس، بناءً على طلب باريس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوغدانوف: روسيا والسودان تجريان محادثات بشأن قاعدة بحرية على البحر الأحمر
دولى
«طالبان» تطرد النساء الأفغانيات العاملات بوزارة الخارجية
دولى
غسان سلامة: بعض أفراد الطبقة الحاكمة لا يريدون إتمام الانتخابات
ليبيا
الأسطورة بيليه يتحدث إلى محبيه بعد العودة مجددا للعناية المركزة
رياضة عالمية
ليلة اهتزاز عرش ميسي في حديقة الأمراء
رياضة عالمية
د. عوض القويري لـ«بوابة الوسط»: نقص هذه الأدوية ينبئ بكارثة صحية في ليبيا
طب وصحة
لقاح «فايزر» آمن للأطفال بين سن 5 و11 عاما
دولى
سيطرة أهلاوية برباعية تمنح أبناء طرابلس بطاقة التأهل في «الكونفدرالية» لملاقاة ...
رياضة محلية
ماكرون يطلب باسم فرنسا «الصفح» من الحركيين الجزائريين
عربى
الحزب الحاكم في روسيا يعلن فوزه بأغلبية الثلثين في الانتخابات التشريعية
دولى
الاتحاد يقطع تذكرة مواجهة الترجي التونسي رسميًا في دوري أبطال أفريقيا بعد عبور ...
رياضة محلية
«فرانس برس»: هل غيرت مديرة صندوق النقد الدولي تقريرها لصالح الصين؟
دولى
وفاة المسرحي الليبي علي ناصر محمد
ثقافة وفن
وزير العمل: وقعنا في القاهرة اتفاقات وعقودا بـ19 مليار دينار
ليبيا
نيويورك: قادة 100 دولة يحضرون الجمعية العامة للأمم المتحدة رغم الوباء
دولى
«لقاء ودي» يجمع أمير قطر وولي العهد السعودي ومسؤولا إماراتيا رفيعا بالبحر الأحمر
عربى
دي مايو: إيطاليا وفرنسا وألمانيا سترأس «حدثا رفيع المستوى» بشأن ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: خلافات داخلية وخارجية قبل 100 يوم من الموعد الانتخابي
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماكرون يطلب باسم فرنسا «الصفح» من الحركيين الجزائريين