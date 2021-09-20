بوغدانوف: روسيا والسودان تجريان محادثات بشأن قاعدة بحرية على البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 سبتمبر 2021, 09:54 مساء
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف (أرشيفية: الإنترنت)

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الإثنين، إن الجيشين الروسي والسوداني يجريان محادثات بشأن إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان، وإن المفاوضات الأخيرة جرت بمشاركة نائب وزير الدفاع الروسي، دون أن يقدم مزيد التفاصيل.

وقال بوغدانوف ردًّا على سؤال حول سير المفاوضات بين روسيا والسودان بشأن هذه القضية: «السؤال يتطلب توجيهه إلى جشينا، فهو تفاوض، وقد ذهب نائب وزير الدفاع الروسي الى هناك»، وفق وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وأفادت الأنباء مطلع ديسمبر 2020 بأن روسيا والسودان وقعتا اتفاقًا لإنشاء قاعدة لوجستية بحرية روسية في السودان، وأنه «جرى تصميم القاعدة لإجراء الإصلاحات وتجديد الإمدادات واستراحة أفراد طاقم السفن البحرية الروسية». وبموجب الوثيقة «يجب ألا يتجاوز أفراد المنشأة البحرية 300 شخص. كما تنص الوثيقة على أنه لا يجوز لأكثر من أربع سفن تابعة للبحرية الروسية البقاء في القاعدة البحرية في وقت واحد».

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وقال رئيس الأركان السودانية محمد عثمان الحسين، في مقابلة مع «قناة النيل الأزرق» في يونيو الماضي، إن السودان «بصدد مراجعة الاتفاقية الموقعة بين حكومة السودان السابقة وروسيا بشأن المشروع العسكري الروسي بشأن ساحل البحر الأحمر في السودان».

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