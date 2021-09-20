رئيس المجلس الأوروبي يندد بـ«قلة وفاء» واشنطن في أزمة الغواصات

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال. (الإنترنت)

ندد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الاثنين، بـ«قلة وفاء» الولايات المتحدة في أزمة الغواصات بين باريس واشنطن.

وقال ميشال لصحافيين في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الاتحاد الأوروبي يطالب واشنطن بـ«توضيح، لمحاولة فهم بشكل أفضل النوايا وراء» إعلان شراكة استراتيجية بين الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا «لأنه أمر لا يمكن تفسيره»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، الإثنين، اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أن الطريقة التي تم التعامل بها مع فرنسا بشأن صفقة الغواصات مع أستراليا، في إطار الشراكة الأمنية الأميركية - الأسترالية - البريطانية، «غير مقبولة».

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وقالت في حديث عبر شبكة «سي إن إن» الأميركية، إن «أحد أعضاء (الاتحاد الأوروبي) جرى التعامل معه بطريقة غير مقبولة (...) نريد أن نعرف ما الذي حصل ولماذا»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأعلنت الدول الثلاث، الأربعاء الماضي، إطلاق تلك الشراكة لمواجهة الصين، وتتضمن تزويد أستراليا بغواصات تعمل بالدفع النووي، وبالتالي انسحاب الجانب الأسترالي من اتفاق لشراء غواصات فرنسية.

وعلى أثره، أُلغي اجتماع كان مقررًا أن يعقد الأسبوع الجاري بين وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، ونظيرها البريطاني بين والاس، بناءً على طلب باريس.