الكرملين يرحب بـ«نزاهة» الانتخابات التشريعية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 سبتمبر 2021, 12:23 مساء
مقر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو، (أرشيفية: الإنترنت)

رحبت الرئاسة الروسية، اليوم الإثنين، بـ«شفافية ونزاهة» الانتخابات التشريعية التي فاز بها حزب «روسيا الموحّدة» الحاكم، على خلفية اتهامات بحدوث تزوير هائل أطلقتها المعارضة التي تم استبعادها من الاستحقاق

اعتبر الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن «أهم شيء بالنسبة للرئيس (فلاديمير بوتين) هو بالطبع أن الانتخابات كانت تنافسية في ظل من الشفافية والنزاهة»، واصفا الفوز بأنه «إيجابي» مع حصول الحزب الحاكم على نحو 50% من الأصوات، وفق «فرانس برس».

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن حزب «روسيا الموحّدة» الحاكم، أنه فاز بثلثي مقاعد مجلس الدوما في الانتخابات التشريعية التي أشارت المعارضة إلى تعرّضها لتزوير.

وأفاد أمين المجلس العام للحزب الحاكم أندريه تورتشاك الصحفيين بأن الحزب سيحصل على ما مجموعه 315 مقعدا في المجلس المكون من 450 عضوا. ويحتفظ الحزب الحاكم بذلك بالأغلبية اللازمة لتعديل الدستور دون الحاجة إلى دعم من التشكيلات الأخرى.

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