قتلى في إطلاق النار بالجامعة الروسية

الجامعة الروسية في موسكو. (أرشيفية: الإنترنت)

قتل طالب ثمانية أشخاص بإطلاق النار عليهم في حرم جامعة في مدينة بيرم الروسية، اليوم الإثنين، قبل أن تعتقله السلطات، وفق ما أعلن محققون.

وذكرت لجنة التحقيقات الروسية أن عددا من الأشخاص أصيب بجروح في الاعتداء، فيما أصيب المهاجم بجروح أيضا أثناء اعتقاله. وسبق أن أشارت حصيلة اللجنة إلى سقوط خمسة قتلى وستة جرحى، وفق وكالة «فرانس برس».

وأظهرت تسجيلات مصوّرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي طلابا يرمون بمتعلّقاتهم من نوافذ المباني في حرم الجامعة قبل أن يقفزوا هربا من المهاجم.وفي تسجيلات مصوّرة بثّتها وسائل الإعلام الرسمية وقيل إنها التقطت خلال الاعتداء، ظهر شخص يرتدي اللون الأسود وخوذة يحمل سلاحا ويسير في حرم الجامعة.

وتعد عمليات إطلاق النار في أماكن الدراسة نادرة نسبيا في روسيا تظرا للإجراءات الأمنية المشددة في المنشآت التعليمية ولصعوبة شراء الأسلحة النارية بشكل قانوني، رغم إمكانية تسجيلها كبنادق صيد.

وذكر محققون أن المهاجم كان يعاني من خلل عقلي، لكن اعتبر أنه مؤهل للحصول على رخصة لشراء البندقية نصف الآلية التي استخدمها في الاعتداء.