قتلى في إطلاق النار بالجامعة الروسية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 سبتمبر 2021, 10:14 صباحا
الجامعة الروسية في موسكو. (أرشيفية: الإنترنت)

قتل طالب ثمانية أشخاص بإطلاق النار عليهم في حرم جامعة في مدينة بيرم الروسية، اليوم الإثنين، قبل أن تعتقله السلطات، وفق ما أعلن محققون.

وذكرت لجنة التحقيقات الروسية أن عددا من الأشخاص أصيب بجروح في الاعتداء، فيما أصيب المهاجم بجروح أيضا أثناء اعتقاله. وسبق أن أشارت حصيلة اللجنة إلى سقوط خمسة قتلى وستة جرحى، وفق وكالة «فرانس برس».

وأظهرت تسجيلات مصوّرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي طلابا يرمون بمتعلّقاتهم من نوافذ المباني في حرم الجامعة قبل أن يقفزوا هربا من المهاجم.وفي تسجيلات مصوّرة بثّتها وسائل الإعلام الرسمية وقيل إنها التقطت خلال الاعتداء، ظهر شخص يرتدي اللون الأسود وخوذة يحمل سلاحا ويسير في حرم الجامعة.

وتعد عمليات إطلاق النار في أماكن الدراسة نادرة نسبيا في روسيا تظرا للإجراءات الأمنية المشددة في المنشآت التعليمية ولصعوبة شراء الأسلحة النارية بشكل قانوني، رغم إمكانية تسجيلها كبنادق صيد.

وذكر محققون أن المهاجم كان يعاني من خلل عقلي، لكن اعتبر أنه مؤهل للحصول على رخصة لشراء البندقية نصف الآلية التي استخدمها في الاعتداء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المغتربون اللبنانيون في الإمارات يساعدون عائلاتهم في بلدهم المنهار اقتصاديا
اقتصاد
الحزب الحاكم في روسيا يعلن فوزه بأغلبية الثلثين في الانتخابات التشريعية
دولى
فرنسا تلغي اجتماعا دفاعيا مع بريطانيا بسبب اتفاق أميركي أسترالي مع لندن
دولى
الاتحاد يقطع تذكرة مواجهة الترجي التونسي رسميًا في دوري أبطال أفريقيا بعد عبور ...
رياضة محلية
تشلسي ويونايتد إلى الصدارة مع ليفربول بعد انتصارات مثيرة في «البريميرليغ» ولستر ...
رياضة عالمية
منتخب ليبيا يقفز 12 مركزًا إلى الأمام في تصنيف «فيفا»
رياضة محلية
مدغشقر: أكثر من مليون شخص في مواجهة المجاعة
دولى
المرج تحتضن نهائيات ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عامًا
رياضة محلية
«فرانس برس»: هل غيرت مديرة صندوق النقد الدولي تقريرها لصالح الصين؟
دولى
وفاة المسرحي الليبي علي ناصر محمد
ثقافة وفن
وزير العمل: وقعنا في القاهرة اتفاقات وعقودا بـ19 مليار دينار
ليبيا
وزير العمل: ليبيا تحتاج مليون عامل مصري
ليبيا
نيويورك: قادة 100 دولة يحضرون الجمعية العامة للأمم المتحدة رغم الوباء
دولى
«لقاء ودي» يجمع أمير قطر وولي العهد السعودي ومسؤولا إماراتيا رفيعا بالبحر الأحمر
عربى
دي مايو: إيطاليا وفرنسا وألمانيا سترأس «حدثا رفيع المستوى» بشأن ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: خلافات داخلية وخارجية قبل 100 يوم من الموعد الانتخابي
ليبيا
تشكيل فريق «تواصل مباشر» بين الدبيبة وأعضاء مجلس النواب لاستقبال طلباتهم
ليبيا
بين «انتقادات» و«أعذار».. تباين آراء النواب بشأن سحب الثقة من حكومة الدبيبة
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماكرون يطلب باسم فرنسا «الصفح» من الحركيين الجزائريين