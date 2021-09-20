الحزب الحاكم في روسيا يعلن فوزه بأغلبية الثلثين في الانتخابات التشريعية

مندوبون داخل صندوق اقتراع في موسكو في 18 سبتمبر 2021.(أ ف ب)

أعلن حزب «روسيا الموحّدة» الحاكم، اليوم الإثنين، أنه فاز بثلثي مقاعد مجلس الدوما في الانتخابات التشريعية التي أشارت المعارضة إلى تعرّضها لتزوير.



وأفاد أمين المجلس العام للحزب الحاكم أندريه تورتشاك الصحفيين بأن الحزب سيحصل على ما مجموعه 315 مقعدا في المجلس المكون من 450 عضوا. ويحتفظ الحزب الحاكم بذلك بالأغلبية اللازمة لتعديل الدستور دون الحاجة إلى دعم من التشكيلات الأخرى، وفق وكالة «فرانس برس».

ويهدف الاقتراع إلى انتخاب 450 نائبا في مجلس الدوما أحد مجلسي البرلمان الروسي الذي يسيطر عليه حاليا حزب روسيا الموحّدة. وتُجرى أيضا انتخابات محلية وإقليمية.



واستُبعد أبرز معارضي الكرملين من الاستحقاق الحالي. ودعا مناصرو المعارض المسجون أليكسي نافالني إلى التصويت لصالح المرشحّين الأكثر قدرة على إلحاق هزيمة بـ«روسيا الموحدة»، وهؤلاء هم غالبا شيوعيون.

ونظرا إلى عدم السماح لأي شخص مناهض للكرملين تقريبا بالترشح للانتخابات، أسّس أنصار نافالني استراتيجية أطلقوا عليها تسمية «التصويت الذكي» لدعم مرشحين هم في الغالب من الشيوعيين ويُعتبرون الأوفر حظا لمقارعة مرشحي الحزب الحاكم «روسيا الموحدة».