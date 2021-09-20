جونسون يؤكد أهمية العلاقات بين لندن وباريس بعد أزمة «صفقة الغواصات»

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، (أرشيفية: ا ف ب)

شدّد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على العلاقة «البالغة الأهمّية» بين بلاده وفرنسا، وذلك في مواجهة غضب باريس من إعلان شراكة استراتيجيّة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا.

وقال جونسون لصحفيّين على متن طائرة تُقلّه إلى نيويورك، إنّ لندن وباريس تربطهما «علاقة ودّية جدّا وبالغة الأهمّية»، مشدّداً على أنّ «حبّ بريطانيا لفرنسا» راسخ، حسب ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن نظيرتها البريطانية «برس أسوسييشن».

وأعلنت الدول الثلاث الأربعاء الماضي إطلاق تلك الشراكة لمواجهة الصين، وتتضمن تزويد أستراليا بغواصات تعمل بالدفع النووي، وبالتالي انسحاب الجانب الأسترالي من اتفاق لشراء غواصات فرنسية.

وعلى إثره، أُلغي اجتماع كان مقررا أن يعقد الأسبوع الجاري بين وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي ونظيرها البريطاني بين والاس، بناءً على طلب باريس.